Mama lui Mazare da detalii despre viata fiului la inchisoare: Sta cu doi turci si va incepe munca

In prezent, Mazare este incarcerat la Penitenciarul Rahova, aici existand mai multe sectii de reparatii auto sau tamplarie unde fostul edil ar putea lucra, potrivit Mediafax "S-ar putea de saptamana care vine, nu stie exact, sa-l duca la munca si el isi doreste. Ei au mai multe sectii, ceva reparatii auto sau la tamplarie", a declarat femeia.Mama lui Mazare a mai povestit ca fostul primar nu prea se uita la televizor, intrucat colegii sai de celula sunt turci si prefera sa se uite la seriale turcesti."La televizor se uita mai putin, el seriale nu urmareste. De obicei se uita la National Geographic, la History, dar cei cu care e acuma sunt niste turci, ei se uita la seriale turcesti, el citeste. Mi-a spus ca a fost primit foarte bine. Chiar si cei cu care e in camera.Nici nu intra in contact cu foarte multa lume. Ca sa iasa afara, e un perimetru care e destul de mic, pur si simplu se invarte in cerc acolo, ca altfel ca sa faca miscare nu are cum, e betonat, el ar mai face exercitii, sa mearga in cap, sa nu stiu ce, dar e betonat, nu are cum sa faca asta. Se invarte in cerc acolo, doua ore.In rest, se vede mai putin. S-ar putea de saptamana care vine, nu stie exact, sa-l duca la munca si el isi doreste. Ei au mai multe sectii, ceva reparatii auto sau la tamplarie", a mai spus femeia. Radu Mazare si-a cerut in casatorie iubita si urmeaza sa se casatoreasca in penitenciar luna viitoare, de ziua lui. Mazare si-a cerut iubita prin telefon.Fostul primar al Constantei Radu Mazare, extradat din Madagascar pentru a-si ispasi pedeapsa de 9 ani de inchisoare cu executare in Romania in dosarul retrocedarilor plajelor, este incarcerat la Penitenciarul Rahova