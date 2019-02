Radu Mazare, condamnat definitiv la 9 ani de inchisoare. Cristi Borcea a primit 5 ani si deja s-a predat

Ziare.

Borcea se va intoarce in detentie dupa ce a fost eliberat conditionat in urma cu cateva luni. El deja s-a predat, la cateva ore dupa aflarea sentintei.Radu Mazare se afla in Madagascar, unde a fugit in urma cu mai multi ani. El este judecat si in alte dosare si deja e dat in urmarire. Acum, reprezentantii Politiei Constanta au transmis, vineri, ca se fac activitati pentru sesizarea instantei in vederea emiterii unui mandat european de arestare si a unui mandat de urmarire internationala a fostului primar.In prima instanta, fostul primar al Constantei, Radu Mazare, a fost condamnat de Curtea de Apel Bucuresti, in acest dosar, in iulie 2017, la patru ani de inchisoare cu suspendare.El este acuzat, alaturi de alti functionari, de atribuirea nelegala a unor terenuri, prejudiciul estimat de DNA ridicandu-se la 114 milioane de euro.