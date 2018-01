Radu Mazare poate fi dat in urmarire internationala si se poate cere extradarea din Madagascar - decizie definitiva

Minuta Completului de 5 judecatori

A ramas in Madagascar

In baza acestei sentinte, Radu Mazare poate fi dat in urmarire internationala, iar autoritatile romane pot cere extradarea din Madagscar a fostului edil al orasului Constanta. De asemenea, potrivit procedurii in astfel de cazuri, procurorii pot cere emiterea unui mandat european de arestare preventiva in lipsa. Avocatii lui au sustinut astazi ca Mazare poate fi judecat si in lipsa, prezenta sa la procesele in care este acuzat judecat pentru coruptie nu ar fi necesara.Completul de 5 judecatori a confirmat emiterea mandatului de arestare preventiva emis pe 10 ianuarie. Inca de atunci, ofiterii de politie din Constanta anuntau ca au facut demersurile pentru ca Mazare sa fie dat in urmarire nationala. "Apoi se vor face demersuri la instanta de judecata competenta pentru emiterea cererii de urmarire internationala si a mandatului european de arestare", au mai spus, pe 10 ianuarie, reprezentantii IPJ Constanta.", este minuta Completului de 5 judecatori.Mandatul de arestare pe numele lui Radu Mazare a fost emis la solicitarea DNA , care in cererea trimisa instantei arata: "Constatarile facute de catre organele de politie dovedesc atat conduita generala, guvernata de rea-credinta, a inculpatului in raport cu activitatea de supraveghere exercitata asupra sa, dar si riscul sustragerii acestuia de la raspundere penala prin parasirea teritoriului tarii (faptul ca investigatiile efectuate de catre organele de politie au relevat ca acesta se afla in Republica Madagascar, prezentand relevanta sub acest aspect, al intentiei sustragerii acestuia de la raspundere penala) ".Procurorii spun ca exista suficiente date care arata ca Radu Mazare "s-a ascuns in scopul de a se sustrage de la judecata" si, de asemenea, exista un risc real si serios ca fostul primar sa se sustraga de la raspundere penala. "Acest risc trebuie apreciat inclusiv in raport cu notorietatea politica si anturajul inculpatului, alcatuit din numeroase persoane care au detinut functii publice importante si care au fost sau sunt acuzati (ori condamnati) pentru savarsirea unor infractiuni de coruptie", mai afirma procurorii.Fostul primar al Constantei Radu Mazare a plecat in Madagascar la sfarsitul lunii decembrie. Atunci, el trebuia sa se prezinte la Politia Constanta, in cadrul controlului judiciar, dar a transmis ca a plecat in Madagascar, unde face demersuri pentru a obtine azil politic.El sustine, intr-o scrisoare adresata "tuturor autoritatilor interesate din Romania", ca a decis sa ceara azil politic in Madagascar pentru ca este "o tinta politica a statului paralel", iar in Romania nu mai are "nicio sansa sa beneficieze de o justitie corecta, independenta, obiectiva si impartiala". El mai spune ca se va intoarce atunci cand in tara va exista "o justitie reala".In acest document, Mazare se refera la toate cele patru noi dosare penale deschise in acest an pe numele sau, in care are calitatea de suspect sau de inculpat pentru abuz in serviciu sau complicitate la abuz in serviciu, dar si la celelalte patru dosare penale mai vechi, el sustinand ca este nevinovat.Radu Mazare, primar al Constantei timp de trei mandate, este cunoscut pentru vacantele sale exotice, iar anul trecut el si-a deschis un complex turistic in Madagascar. In 2012, cand era primar al Constantei, Radu Mazare anunta, la intoarcerea dintr-o vacanta in Madagascar, ca a concesionat de la un trib, pe o perioada de 99 de ani, 1,8 hectare de teren pe malul oceanului, intr-un golf in nordul Madagascarului, pentru care ar fi platit 1 euro pe metru patrat. El spunea atunci ca vrea sa construiasca acolo un complex pentru iubitorii de sporturi nautice.