Radu Mazare ramane la Penitenciarul Rahova

Informatia a fost confirmata pentru News.ro de avocatul lui Mazare, Lizeta Haralambie.Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a prelungit, in urma cu o saptamana, cu 60 de zile, mandatul de arestare preventiva emis pe numele lui Radu Mazare.Avocatul sau a declarat ca o alta comisie va decide in legatura cu eventualul transfer la un alt penitenciar si cu regimul de detentie, in cazul pedepsei definitive de 9 ani de inchisoare in dosarul retrocedarilor de terenuri din Mamaia.Fostul primar al Constantei se afla de aproape un an si jumatate in Madagascar, el fiind extradat in 20 mai.