Radu Mazare va lucra la atelierul de croitorie de la Penitenciarul Rahova

Informatia a fost facuta publica de fratele fostului prmar, Mihai Mazare, care a precizat si ca acesta va incepe lucrul de marti.Reprezentantii Penitenciarului Rahova au aprobat cererea lui Mazare de a se cununa cu iubita sa, urmand ca data sa fie fixata in functie de disponibilitatea Primariei Sectorului 5. Potrivit legii, numarul maxim de persoane care poate participa la un astfel de eveniment este de 10. "Familiile si atat. Si nu ajung toti membrii doritori", a conchis fratele fostului primar.O comisie a Penitenciarului Rahova a decis, dupa ce ce s-a incheiat perioada de carantina, ca fostul primar al Constantei sa ramana in regim inchis, pana in anul 2021. Momentan, Mazare ramane la Rahova.Mazare a fost extradat din Madagascar pentru a-si ispasi pedeapsa de 9 ani de inchisoare cu executare in Romania in dosarul retrocedarilor plajelor.