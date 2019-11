Ce nu a putut explica Radu Mazare la Inalta Curte: Cum a ajuns unul dintre terenurile retrocedate ilegal de el in proprietatea familiei sale

Ce nu a putut sa explice Mazare

Suprafata retrocedarii s-a dublat din pix

Intermediarul, condamnat

Sursa: Sentinta Inaltei Curti

A vandut terenurile catre firmele familiei

Sursa: Sentinta Inaltei Curti

Este vorba chiar de terenul pe care se afla vila luxoasa in care locuia fostul edil, pe malul lacului Siutghiol, si in care intra cu barca cu motor direct in sufragerie. Radu Mazare locuia in grandiosul palat contra sumei de 2.000 de euro/lunar, dar magistratii spun ca in spatele societatii care o avea in proprietate se afla tot fostul primar.Aproximativ 80 de terenuri tranzactionate in dosarul "Retrocedarilor de pe litoral" urmeaza sa se intoarca in proprietatea statului, inclusiv terenul de sub vila in care locuia fostul edil.Asta dupa ce Inalta Curte a decis anularea improprietaririlor din epoca in care Radu Mazare era primar al orasului Constanta si ca "".Fostul primar al orasului Constanta, Radu Mazare, a fost condamnat in februarie 2019 la 9 ani de inchisoare in acest caz, dar Inalta Curte a publicat saptamana aceasta motivarea acestei sentinte.Judecatorii din acest caz - Ionut Matei, Ioana Bogdan si Ioana Alina Ilie - au aratat ca Radu Mazare nu a putut explica cum de unul dintre terenurile retrocedate de el, in calitate de primar, a ajuns in proprietatea sa."Clamandu-si nevinovatia,(a se vedea cazul inculpatului Mazare) ori faptul ca s-au implicat in incheierea unor antecontracte (cazul inculpatei Dospinescu) sau cesiuni de drepturi (cazul Racu) cu privire la terenuri care inca nu fusesera atribuite, punand in legatura persoanele indreptatite cu tertii interesati de cumpararea terenurilor", se arata in motivarea Inaltei Curti.In sentinta care are 415 pagini, Inalta Curte a analizat toate retrocedarile facute, inclusiv cea a proprietatii care a ajuns in final la Radu Mazare.In esenta, in cazul terenului care a ajuns la familia Mazare, este vorba de retrocedarea mostenirii fostului capitan Cocaneanu Beldiman. Mostenitorul ofiterului era indreptatit sa primeasca terenuri in natura si masuri compensatorii pentru suprafata de 51.585 mp. El a primit 24.440 mp teren restituit in natura (loc pe loc) si 80.076,53 mp terenuri atribuite ca masuri reparatorii. Practic s-a dublat suprafata care trebuia retrocedata.Motivul pentru care a primit terenuri in suprafata mai mare a fost o expertiza care a subevaluat valoarea unor loturi, realizata de evauatorul agreat al primariei, Alin Horatiu Dima. Expertul a fost condamnat in acest caz la 6 ani de inchisoare pentru complicitate la abuz in serviciu si asociere pentru savarsirea de infractiuni.Mostenitorul lui Cocaneanu Beldiman a vandut 80.076,53 mp terenuri atribuite ca masuri reparatorii, impartite in 13 loturi, catre Paraschiva Barbu, cu care facuse un antecontract de vanzare -cumparare. Aceasta este patron de firma si interpus in aceasta afacere pentru transmiterea de proprietati imobiliare. Tranzactia a avut loc in 2003.Paraschiva Barba a fost condamnata in acest dosar la 3 ani inchisoare cu suspendare pentru complicitate la abuz in serviciu si asociere pentru savarsirea de infractiuni.La randul sau, Paraschiva Barba a revandut cea mai mare parte a terenurilor astfel dobandite, aceasta obtinand un beneficiu in cuantum de 817.248 euro si 79.927 dolari, potrivit Inaltei Curti.", explica judecatorii.Este vorba de un teren in suprafata de 8.307 mp situat pe malul lacului Siutghiol, si care fuses evaluat de Alin Horatiu Dima la 9 dolari/mp.Potrivit motivarii, Paraschiva Barba a lotizat in doua terenuri aceasta suprafata. O parte a fost vanduta catre APV Media Turism SA, iar alta parte catre SC Nisipuri SA.Pe terenul retrocedat au fost construite doua vile, intr-una locuia Radu Mazare, iar in cealalta fratele si mama acestuia.SC Nisipuri s-a constituit in anul 1998 ca societate de tip SRL, cu asociat unic Mazare Radu Stefan, iar administrator, fratele sau, Mazare Mihai. In firma au fost cooptati cu cate 0,8% actiuni si alti membri ai familiei Mazare - celalat frate, Alexandru, si mama fostului primar, Victoria Gabriela, dar si Gabriel Stan.Pe 17 februarie 2005, Radu Mazare si-a vandut toate actiunile catre o societate din Liberia, SC Redwood Enterprise Inc. of Monrovia."Desi formal si-a cesionat actiunile, inculpatul Mazare a continuat sa aiba interse in legatura cu aceasta societate, in conditiile in care i-a acordat un imprumut de 16.263.101.000 ROL (1.626.310 RON), care nu i-a fost restituit decat intr-o masura nesemnificativa pana la data de 13 iunie 2014, cand inculpatul Mazare a intocmit ultima declaratie de avere inregistrata pe portalul declaratii.integritate.eu accesibil publicului, potrivit careia valoarea imprumutului acordat SC Nisipuri SA era de 1.612.875 RON (366.896 euro la cursul de schimb leu/euro de la 13 iunie 2014)", explica Inalta Curte.In 2013, o echipa a postului Romania TV a realizat un reportaj in vila lui Radu Mazare.