Circul judiciar jucat de Radu Mazare in fata judecatorilor, in cazul extradarii din Madagascar

"Sunt un trofeu"

Se plangea in Romania de autoritatile malgase

Cererea, desfiintata cu argumente

instantele romane nu au competenta de a verifica legalitatea demersurilor autoritatilor malgase in vederea extradarii contestatorului-condamnat, fiind aspecte care depasesc aria lor de jurisdictie.

"Nu putem verifica autoritatile din Madagascar!"

O cerere care i-a dat ocazia fostului edil sa pozeze in victima si sa acuze diverse conspiratii la adresa sa. Radu Mazare executa o pedeapsa de 9 ani de inchisoare in dosarul "Retrocedarilor de pe litoral", in baza unei decizii definitive data de Inalta Curte. In luna mai 2019, el a fost extradat din Magagascar.Pe 9 decembrie 2019, Curtea de Apel Bucuresti a respins cererea lui Radu Mazare ca fiind una inadmisibila. Inalta Curte a respins saptamana trecuta recursul fostului edil.De ce este inadmisibila? Potrivit judecatorilor, modalitatea in care statul malgas a aplicat propria legislatie in materie de extradare nu poate fi analizat de catre instantele romane. Sah-mat!Un proces in care Mazare a mizat pe senzationalul aducerii sale in sala si a sustinut ca extradarea sa din Madagascar a fost facuta inainte de alegeri, pentru a putea fi "prezentat ca un trofeu".In fata judecatorilor de la Inalta Curte, Mazare a subliniat ca predarea sa catre autoritatile din Romania s-a facut in mod fraudulos.Acolo fiind s-au facut presiuni in fiecare zi asupra mea, pentru a semna ca sunt de acord sa renunt la legea din Madagascar", a explicat fostul edil in fata instantei.Potrivit actelor din dosar, avocatii lui Mazare au sustinut ca procedura de extradare ar fi fost viciata, deoarece autoritatile din Madagascar ar fi trebuit sa solutioneze mai intai cererea in care solicita azil politic si abia apoi cererea de extradare in Romania."Ma aflu intr-o situatie clara de incalcare a tratatelor internationale la care Romania este parte", a acuzat Mazare.In plus, el a sustinut ca in cazul extradarii sale nu exista o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila a instantelor din Republica Madagascar, ci doar avizul procurorului general al Parchetului de pe langa Tribunalul Antananarivo.Asa ca Radu Mazare a insistat ca procedura de extradare ar fi fost lovita de nulitate si a solicitat anularea mai multor acte administrative din aceasta procedura, cum ar fi procesele-verbale emise de reprezentantii Interpol Madagascar si Romania, facute cu ocazia predarii sale, sau cele incheiate intre politistii de Frontiera si gardienii de la Penitenciarul Rahova.Judecatorii au analizat toate actele depuse de fostul primar al orasului Constanta. Potrivit motivarii Curtii de Apel Bucuresti, care a respins cererea ca inadmisibila: "Curtea apreciaza ca aspectele invocate de catre contestatorul-condamnat Mazare Radu- Stefan in cuprinsul cererii formulate nu se circumscriu cazului de contestatie la executare invocat, neputand fi analizate in cadrul prezentei proceduri".Magistratii au explicat ca instantele din Romania au respectat in acest caz legislatia in vigoare. Astfel, in mai 2019, Curtea de Apel Bucuresti a constatat ca sunt indeplinite conditiile legale in vederea solicitarii extradarii lui Radu Mazare, in acest caz prevederile Legii 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala."Asadar, instanta romana competenta a stabilit printr-o hotarare definitiva ca sunt indeplinite conditiile de extradare a contestatorului-condamnat de pe teritoriul Republicii Madagascar in Romania, in baza acestei hotarari Ministerul Justitiei efectuand examenul de regularitate internationala, conform art. 65 alin. 7 din Legea nr. 302/2004, republicata, si inaintand cererea de extradare autoritatilor malgase.In mod evident,Din perspectiva autoritatilor romane, procedura de extradare a contestatorului-condamnat Mazare Radu-Stefan reprezinta o extradare activa, intrucat statul roman a avut calitatea de stat solicitant, astfel incat verificarea conditiilor legale pentru extradare se realizeaza in cadrul procedurii prevazute de art. 65 din Legea nr. 302/2004, republicata", motiveaza Curtea de Apel Bucuresti.Dupa ce constata ca sunt indeplinite conditiile in vederea solicitarii extradarii, instantele romane nu au posibilitatea de a verifica in ce masura autoritatile din statul solicitat au respectat propria legislatie in materie de extradare, un astfel de demers fiind lipsit de baza legala, explica judecatorii."In conditiile in care autoritatile din statul solicitat au apreciat ca sunt indeplinite cerintele prevazute de propria legislatie pentru extradarea persoanei condamnate in Romania, autoritatile romane, prin organele competente, nu aveau altceva de facut decat sa preia persoana solicitata de pe teritoriul statului strain", motiveaza Curtea de Apel Bucuresti.