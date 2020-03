Dosarul Retrocedarilor de pe litoral: Inalta Curte respinge contestatiile in anulare formulate de milionarul Savulescu si notarul Andrei

Ziare.

com

Decizia este definitiva.Este vorba de contestatii in anulare facute de:- Milionarul Dragos Savulescu, condamnat la 5 ani si 6 luni de inchisoare;- Notarul Aurel Jean Andrei, condamnat la 2 ani de inchisoare cu suspendare;- Afaceristul Georgica Giurgiucanu, condamnat la 5 ani si 6 luni inchisoare;- Afaceristul Niculae Nejloveanu, condamnat la 2 ani de inchisoare cu suspendare;- Evaluatorul Alin Horatiu Dima, condamnat la 6 ani de inchisoare.De asemenea, Inalta Curte a respins, luni, mai multe cereri de sesizare a Curtii Constitutionale, cu prevederi din Legea 304/2004 privind organizarea judiciara. Este vorba de articole care, in esenta, privesc organizarea Inaltei Curti si modul in care Colegiul acestei instante adopta regulamentele interne. Era vizata constituirea completurilor specializate in fapte de coruptie.Minuta Inaltei Curti poate fi accesata pe site-ul instantei. In dosarul Retrocedarilor de pe litoral, instantele au respins in serie procesele prin care mai multi inculpati au facut cereri extraordinare de atac.