Inalta Curte cere aprobare din Madagascar pentru a continua procesul lui Mazare in dosarul "Henri Coanda"

Procurorul a fost de acord

Minuta Inaltei Curti

Miza: Eliberarea fostului edil

Ziare.

com

Este vorba de un proces in care fostul primar al orasului Constanta este acuzat de luare de mita si fals in declaratii.S-a ajuns in aceasta situatie dupa ce autoritatile din Romania au cerut extradarea fostului edil in baza mandatului de arestare emis in lipsa in dosarul "Retrocedarilor de pe litoral" - caz in care Radu Mazare a fost condamnat definitiv la 9 ani de inchisoare si al mandatului de arestare emis in lipsa in dosarul "Polaris" - in care acelasi Mazare a fost condamnat in prima instanta la 9 ani si 10 luni de inchisoare.Avocatii fostului edil au cerut, luni, Inaltei Curti sa ia in considere extinderea acordului de extradare, pentru ca Radu Mazare sa poata fi judecat si in alte dosare.Solicitarea a fost facuta in conformitate cu regula specialitatii, prevazuta de Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala. Este vorba de articolul potrivit caruia "."", arata legea.De altfel, de aceeasi opinie a fost si procurorul de sedinta, care a cerut completului sa trimita in Madagascar o solicitare prin care statul malgas sa isi dea acordul ca Radu Mazare sa fie judecat si in dosarul "Henri Coanda".Si Radu Mazare a fost vocal luni, in boxa arestatilor, si a declarat magistratilor ca nu renunta la aplicarea principiului specialitatii.Procesul in acest caz continua pe 19 septembrie, potrivit minutei Inaltei Curti.," este minuta Inaltei Curti.Avocatii lui Radu Mazare incearca insa sa-si scoara clientul din penitenciar, desi executa o pedeapsa de 9 ani de inchisoare, in baza unor chichite procedurale din procedura de extradare.", declara luni avocatul Tiberius Barbacioru.