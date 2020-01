Mazare vrea sa convinga Inalta Curte sa-l elibereze: Am fost adus din Madagascar inainte de alegeri, ca sa fiu prezentat ca un trofeu

Ziare.

Joi, la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ), se analizeaza contestatia in anulare solicitata de fostul edil al Constantei in dosarul in care a fost condamnat la noua ani de inchisoare cu executare.In fata judecatorilor de la instanta suprema, Mazare a subliniat ca predarea sa catre autoritatile din Romania s-a facut in mod fraudulos."Sigur ca numele meu e si notoriu, si controversat. De-a lungul carierei, m-am si falit, dar m-am straduit sa fac lucruri bune si sa ii ajut pe cei mai multi. Aducerea mea s-a facut datorita numelui meu. Am fost adus inainte de alegeri pentru a fi prezentat ca un trofeu. Acolo fiind s-au facut presiuni in fiecare zi asupra mea, pentru a semna ca sunt de acord sa renunt la legea din Madagascar", a sustinut Mazare in fata instantei.In cadrul sedintei de judecata, avocatul lui Mazare, Mihai Dragan, a spus ca fostul primar al Constantei "a avut un comportament care a generat telejustitie" si a cerut ca sedinta sa fie nepublica, insa judecatorul a respins aceasta solicitare.Aparatorul a subliniat ca autoritatile din Republica Madagascar considera ca extradarea lui Mazare a fost nelegala si ca solicita ca procedura sa fie reluata, prin repatrierea lui Radu Mazare.Procurorul de caz a spus, pe de alta parte, ca o asemenea cerere nu are legatura cu contestatia in anulare depusa de Mazare."Este o mutare care nu poate fi circumscrisa actualei cauze", a subliniat reprezentantul Ministerului Public.Judecatorul de la ICCJ a decis respingerea cererii avocatului lui Radu Mazare, ce vizeaza extradarea lui Mazare in Madagascar.In schimb, magistratul va decide daca va admite sau nu contestatia in anulare depusa de Radu Mazare. Radu Mazare a fost extradat, in luna mai , pentru a-si ispasi pedeapsa de noua ani de inchisoare, primita in dosarul retrocedarilor ilegale.Judecatorii instantei supreme l-au condamnat definitiv, in 8 februarie 2019 , la noua ani de inchisoare cu executare pe fostul primar al Constantei. Radu Mazare executa pedeapsa la Penitenciarul Rahova. In acelasi dosar au fost condamnati si Nicusor Constantinescu, Cristian Borcea si Dragos Savulescu.In prezent, Radu Mazare mai este judecat intr-un alt dosar, cel al Campusului Social "Henri Coanda". Emilian Schwartzenberg, Alexandru Mazare (fratele lui Radu Mazare) si Avraham Morgenstern sunt si ei inculpati in acest caz.Totodata, pe rolul instantelor se afla si cazul Polaris, in care Mazare e judecat pentru ca a luat mita peste 7 milioane de euro de la omul de afaceri Sorin Strutinsky pentru a-i asigura acestuia din urma castigarea unor licitatii organizate de Primaria Constanta.Un alt dosar care il vizeaza pe fostul edil al Constantei este cel in care este judecat pentru abuz in serviciu privind vanzarea unor terenuri din Mamaia la preturi subevaluate.In faza de urmarire penala se afla dosarul "Riviera Residence", in care procurorii DNA fac cercetari cu privire la faptul ca Radu Mazare si alte persoane din Primaria Constanta au emis ilegal autorizatia de construire a Riviera Residences, imobil situat pe plaja Mamaia.