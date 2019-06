Mazare se va casatori la inchisoare si apoi va fi nas pentru colegul de celula

Ziare.

"El ar vrea la inceputul lunii viitoare, cand e si ziua lui, dar nu depinde de el, ci de ce va accepta conducerea pentenciarului. Dupa ce ei doi se casatoresc, urmand ca ei sa cunune si sa fie nasii colegului lui de celula, ca si el vrea sa-si ia prietena in casatorie. O sa fie doua nunti intr-una. Nu o sa fie o petrecere.Eu vin, da. Nu stiu care e regulamentul, cum pot veni invitatii. Trebuie sa ma ocup de verighete si mai am si sarcini pe care mi le-a dat", a declarat Mihai Mazare, fratele fostului edil.Colegul de celula nu e o persoana cunoscuta, a mai explicat sursa citata.Mihai Mazare a explicat si cum fostul primar si-a cerut iubita in casatorie, pe Roxana: "Prin telefon a cerut-o. Nu cred ca a ingenuncheat"."El are un costum, cred ca o sa ia costumul cu care merge la Inalta Curte si la nunta. Nu are ce sa faca cu doua costume acolo. O sa folosim acelasi costum. (...) Inca nu s-a decis cine o sa fie nasi.Nu stie cum se poate face cununia religioasa si daca poate sa vina cu nasi, cu preot aici. Din ce stiu, sunt 10 persoane (au voie sa participe) . Familia lui si familia Roxanei, ea urmand sa vina spre sfarsitul lunii", a mai explicat fratele lui Radu Mazare.Fostul primar al Constantei Radu Mazare, extradat din Madagascar pentru a-si ispasi pedeapsa de 9 ani de inchisoare cu executare in Romania in dosarul retrocedarilor plajelor, este incarcerat la Penitenciarul Rahova.