Mazare: Sunt mandru de tot ceea ce am facut. Crede cineva ca nu o supravietuiesc in puscariile din Romania?

"Sunt mandru de tot ceea ce am facut in viata, am construit de la zero ziare, radio sau televiziuni atunci cand nu eram implicat in politica. Ca primar am construit case pentru tineri si nevoiasi, am imbunatatit infrastructura si economia orasului Cta si, foarte important, am reconstruit statiunea Mamaia, pe care am scos o din praf, ruine si anonimat, facind o celebra. Si lista poate continua pe o pagina intreaga. Si in Africa cand am ajuns am procedat la fel: am construit un resort intr-o jungla salbatica, doar cu localnici inimosi, fara utilaje si facilitati.Dupa ce am facut puscarie in Madagascar, acolo unde apelul detinutilor se facea intr-o curte cu pamant si mizerie pe jos, unde 1400 de oameni stateam in genunchi si cu mainile la ceafa, fara paturi si toalete, crede oare cineva ca nu o supravietuiesc in puscariile din Romania? Ma voi descurca onorabil si demn!Amintirile si iubirea nu mi le poate lua nimeni!", spune Mazare in comunicat.In opinia fostului edil, modul in care a fost decisa condamnarea sa nu reprezinta justitie, ci "bataie de joc" si sugereaza ca se va adresa CEDO, subliniind insa ca pana la o decizie a acestei instante va sta in inchisoare."Vad ca foarte multi vorbesc despre condamnarea mea de 9 ani si a celorlati oameni din acest dosar, care este in opinia mea si a avocatilor una absolut nedreapta si revoltatoare. (...)Toate considerentele de condamnare a mea sunt clar impotriva jurisprudentei si deciziilor CEDO de pana acum, dar, sigur, pana voi ajunge sa fiu judecat acolo voi face puscarie. Ca si in cazul primarului Mircea Gutau! Eu consider ca nu asta este justitie. E doar o bataie de joc!", mai spune Mazare.Fostul primar al Constantei Radu Mazare, arestat in Madagascar, unde fugise din tara in 2017, a fost adus in Romania luni seara pentru a fi incarcerat, dupa ce a fost condamnat definitiv de instanta.El a fost dus la Penitenciarul Rahova, unde va sta in carantina pentru 21 de zile, dupa care va fi transferat la un penitenciar apropiat de localitatea de domiciliu.Marti, mandatul de arestare emis in lipsa, anul trecut, pe numele fostului primar al Constantei Radu Mazare a fost confirmat de ICCJ