Motivare dura a ICCJ in cazul notarilor condamnati in dosarul lui Mazare. Unul dintre ei preda la Facultatea de Drept

Argumentatia apare in motivarea deciziei prin care fostul primar al orasului Constanta Radu Mazare a fost condamnat la 9 ani de inchisoare.In acest caz, 32 de persoane au fost gasite vinovate in acest caz, s-au dat sentinte totale de 120 de ani de inchisoare, iar zeci de hectare de teren s-au intors in proprietatea statului roman sau a orasului Constanta.Cei trei notari care au au fost gasiti vinovati in acest caz sunt Aurel-Jean Andrei, Cristina Budei si Ruxandra-Luminita Darie.este si lector universitar doctor la Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti, Departamentul de drept public.Cei trei au fost condamnati la 2 ani de inchisoare cu suspendare pentru asociere in vederea savarsirii de infractiuni. In cazul altor fapte pentru care au fost judecati, instanta a constatat ca acestea s-au prescris. Decizia definitiva a Inaltei Curti s-a dat dupa zece ani de procese.Inalta Curte a publicat recent motivarea acestei sentinte."In privinta inculpatilor Andrei Aurel Jean, Budei Cristina si Darie Ruxandra Luminita, notari publici, acestia au sprijinit gruparea infractionala constituita la nivelul Primariei Constanta, incheind in deplina cunostinta de cauza acte notariale false in beneficiul unor infractori.," motiveaza Inalta Curte.Magistratii au explicat ca se impune in acest caz o pedeapsa orientata spre minimul special, dar deoarece procesul a durat un deceniu, "in cauza judecata a depasit o durata rezonabila," instanta a compensat aceasta incalcare a drepturilor prin aplicarea unei pedepse sub minimul special.In consecinta, va dispune suspendarea conditionata a executarii pedepselor pe durata unui termen de incercare," motiveaza Inalta Curte.