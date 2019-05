Radu Mazare a fost prins in Madagascar. Politia confirma capturarea fostului edil

Dosarele lui Radu Mazare

Cum poate fi adus Mazare in tara

Ziare.

com

Conform unui comunicat de presa al Politiei Romane, Mazare a fost arestat, miercuri, pentru o perioada de 6 zile."Autoritatile din Madagascar au comunicat Inspectoratului General al Politiei Romane, prin Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala, faptul ca un cetatean roman, urmarit international pentru punerea in aplicare a unui mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea de 9 ani, a fost arestat, la data de 8 mai a.c., pentru o perioada de 6 zile.Politia Romana a fost in permanenta legatura cu autoritatile din Madagascar, colaborand cu acestea in vederea depistarii si arestarii persoanei urmarite international.Persoana arestata de autoritatile din Madagascar a fost condamnata de Curtea de Apel Bucuresti, in anul 2017, pentru savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu in forma continuata si constituire de grup infractional organizat", se arata in document Fiul lui Radu Mazare dezminte, insa, informatia."Sunt doar zvonuri! Nu este adevarat! Tatal meu mi-ar fi spus", a afirmat Raducu Mazare, citat de stiridiaspora.ro Intrebat cand a vorbit ultima data cu tatal sau, acesta a raspuns ca "astazi".Fostul edil are de executat o condamnare definitiva de 9 ani de inchisoare in dosarul privind retrocedarea plajelor.Pe de alta parte, Radu Mazare a fost condamnat in prima instanta, pe 3 mai, la 9 ani si 10 luni de inchisoare in dosarul Polaris . Sentinta a fost data de Inalta Curte si poate fi atacata cu apel la completul de 5 judecatori.Inalta Curte a mai decis confiscarea de la Radu Mazare si de la Sorin Strustinsky suma de 20.410.256,8 lei.Radu Mazare este in prezent fugit in Madagascar, pe numele sau fiind emis un mandat de arestare in lipsa. Numele sau apare in mai multe dosare penale:- condamnat definitiv la 9 ani de inchisoare (februarie 2019).- Moscu - condamnat pe fond de Tribunalul Constanta la 6 ani si 6 luni de inchisoare.- achitat pe fond pentru mai multe infractiuni si amenda penala de 5.000 de lei pentru fals in declaratii.La inceputul anului 2018, consulul Republicii Madagascar, Serge Rameau, declara ca Radu Mazare nu va primi azil politic in Madagascar pentru ca nu exista un cadru legal in baza caruia sa i se acorde.Nu numai ca statul de pe coasta estica a Africii nu ii poate oferi protectie lui Radu Mazare, dar Romania ar avea chiar parghiile legale de a-l aduce pe acesta in tara, aprecia atunci Serge Rameau."Nu a venit la noi ca sa ceara o viza. Nici nu a venit personal la ambasada. A trimis pe cineva, o prietena a lui, cu un dosar la ambasada Romei, ca sa ceara un aviz de expatriere. Azil politic la Madagascar nu exista. Nu e prevazut, nu este niciun cadru. Poti veni la Madagascar si cu o viza de 30 de zile transformabila si sa ceri sedere cu anumite scopuri. Dar in niciun caz nu exista azil politic.Cum am aflat eu, dar nu stiu daca e adevarat, ca spune ca daca e pus in Romania in inchisoare o sa fie omorat si de asta cere azil politic in Madagascar. Este un cadru juridic intre Franta si Madagascar, care s-a extins si la Uniunea Europeana. Iar Romania facand parte din UE poate prin acest cadru juridic sa actioneze niste legi ca sa poate sa trimita cerere de aducere", a precizat, in 2018, Serge Rameau.