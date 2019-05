Radu Mazare nu s-a vazut deocamdata cu Liviu Dragnea, la inchisoare

Ziare.

"Se simte bine, face plimbare de la 10 la 12, in cerc, se invarte in curtea penitenciarului. Citeste, scrie - s-a inscris la revista penitenciarului. Stiu de plangerea de la CEDO , dar se va face dupa motivarea sentintei. Inca nu s-a motivat", a declarat aparatorul lui Radu Mazare, Lizeta Haralambie.Potrivit avocatului, clientul sau nu s-a intalnit, pana in prezent, cu Liviu Dragnea, aflat si el la Penitenciarul Rahova, tot in carantina pentru 21 de zile."Nu s-au vazut, nu sunt in camera impreuna. El este cu alti doi detinuti, dar nu s-au vazut. Nu avea cum. Se vor intalni, nu se vor intalni - ramane de vazut. (...) Este puternic (Radu Mazare - n.red.), este un tip care s-a obisnuit cu absolut orice, este un tip care duce. Nu se plange de absolut nimic", a mai spus avocatul.Fostul primar este actualmente incarcerat la Penitenciarul Rahova, in perioada de carantina de 21 de zile.Dupa trecerea acestei perioade, autoritatile urmeaza sa decida unde va executa Radu Mazare perioada de 9 ani de inchisoare, sentinta definitiva la care a fost condamnat fostul edil in dosarul terenurilor si plajelor din Constanta.In aceeasi situatie se afla si Liviu Dragnea, el fiind condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare , in dosarul Angajarilor fictive la Protectia Copilului Teleorman.