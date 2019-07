Radu Mazare se insoara in inchisoare. Ceremonia de azi va fi fara poze, nasi sau rochie de mireasa

Ziare.

com

Potrivit fratelui fostului edil, la cununie nu vor putea fi aduse prajituri si nici nu vor putea fi facute fotografii."Nu ne lasa cu nimic, este ca de obicei, procedura este ca la o vizita normala, nu avem dreptul la nimic in plus. Asa este regulamentul, nu exista nicio posibilitate de a sarbatori cu ceva ceremonia. Nu poate cumpara din penitenciar oricand, exista si acolo o procedura. (...) El nu a facut nicio cumparatura, el isi face cumparaturile lui in fiecare zi de luni, dar nu a facut nicio cumparatura pentru evenimentul acesta pentru ca nu are cum sa vina cu ele, nici tehnic, nici practic nu exista aceasta posibilitate", a declarat fratele fostului edil, Mihai Mazare.Potrivit acestuia, nici vestimentatia nu va fi una speciala."Nasi nu avem, sunt eu, care sunt martorul care va semna. (...) Pe Roxana nu am auzit-o sa fi vorbit ca isi ia rochie si cu totii ne vom costuma foarte simplu si adaptat situatiei, foarte simplu.Nu au impus reguli, dar nu e cazul. Cu flori nu stiu daca ne lasa, nu am intrebat, nu ne-am gandit sa aducem, Roxana vine cu noi, dar nu cred ca ne lasa sa trecem cu flori", a mai spus Mihai Mazare.Radu Mazare si Roxana Mihalache vor fi casatoriti chiar in camera unde, zilele trecute, fostul primar al Constantei si-a sarbatorit ziua alaturi de familie. Potrivit fratelui sau, nu vor putea face fotografii."Poze nu se fac, este fara fotografii, nici macar o poza, pentru ca nu o sa fie tehnic posibilitatea, nu avem telefoane, aparate nu avem nimic, toate se predau, cand intri le pui la o casuta intr-un dulap cum fac toti si acolo raman pana iesi.Nici ei nu cred ca au voie, penitenciarul este obiectiv protejat banuiesc, clasificat din alte puncte de vedere si nu cred ca poti sa faci poze", a mai explicat Mihai Mazare.Ceremonia, la care pot participa doar 10 persoane, va dura in jur de o ora si jumatate.Reprezentantii Primariei Sectorului 5 al Capitalei au acceptat cererea lui Radu Mazare si a Roxanei Mihalache de a se casatori in ziua de 10 iulie, iar un ofiter al starii civile se va deplasa la Penitenciarul Rahova pentru a oficia casatoria.Fostul edil, condamnat definitiv la 9 ani de inchisoare cu executare, a fost adus, in luna mai, in Romania, sub escorta Politiei, dupa ce autoritatile din Madagascar au admis solicitarea de extradare din partea tarii noastre.