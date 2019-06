Rugamintile lui Radu Mazare la Inalta Curte nu au dat roade: Ramane cu masura arestului preventiv

Ziare.

Insa Inalta Curte a mentinut masura arestarii preventive dispusa fata de Radu Mazare, potrivit minutei instantei. Decizia poate fi contestata in 48 de ore.Fostul primar al Constantei a cerut revocarea masurii arestului preventiv, care a fost impusa in momentul pronuntarii sentintei. Asta in contextul in care Radu Mazare executa in prezent o pedeapsa de 9 ani de inchisoare, sentinta definitiva primita in cazul "Retrocedarilor de pe litoral" Imbracat lejer, intr-un sacou gri cu dungi si in blugi bleumarin, Mazare a vorbit mai multe minute cu avocata sa. De altfel, el a sustinut pledoaria acesteia din boxa arestatilor: "Sunt de acord cu solicitarea aparatorului meu."Avocata lui Radu Mazare a explicat ca clientul sau este deja condamnat intr-un alt dosar."Astazi solicit revocarea mandatului de arestare pentru ca stim cu totii contextul pentru care a avut controlul judiciar. In decembrie 2017, el a avut o alta optiune (), nu discutam astazi.Scopul unei masuri preventive in acest caz nu mai poate fi atins in nicun mod. El se afla sub puterea unei decizii judecatoresti privative de libertate.La ora asta, domnule presedinte, ar fi o pura formalitate sa venim din 30 in 30 de zile, care realmente nu mai are niciun scop pentru a atige masura preventiva".Procurorul DNA a explicat ca fuga lui Radu Mazare a fost o "sfidare a justitiei.""Din punctul meu de vedere, consecintele masurii preventeve subzista si astazi. El a fost adus in tara cu ajutorul organelor competente".Procurorul DNA a explicat instantei ca nu se impune revocarea acestei masuri: "El a fost condamnat deja in acest caz."