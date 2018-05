Afacerea "Gunoaielor": Constantenii risca sa plateasca penalitati de 91 de milioane de euro pentru salubrizarea orasului

Proces pierdut in faza de fond

Reactia lui Eduard Martin

Eduard Martin- Foto: Camera Deputatilor

Pasul 1: Primaria Constanta, non-combat la Iasi

Foto: sentinta Tribunalului Iasi

Pasul 2: Penalitatile

Pasul 3: Constantenii, buni de plata!

Decizia Consiliului Local

Dosarul de evaziune fiscala

A spus ca ar vrea sa renunte la penalitati

Coleg de dosar cu Mazare

Este vorba de un caz fara precedent aflat pe rolul instantelor din Romania, prin cuantumul urias al sumei pe care un oras ar putea sa o plateasca drept penalitati stabilite de instanta si nu pentru servicii.Banii reprezinta penalitati de intarziere, ca urmare a refuzului Primariei de a pune in executare o hotarare de instanta din 2012, care obliga Primaria Constanta la aplicarea coeficientului de inflatie.prezinta pas cu pas povestea unui caz inedit, care incepe cu un non-combat in 2012, facut de functionari ai Primariei Constanta la Tribunalul Iasi.In faza de fond a procesului, Tribunalul Iasi a dat dreptate firmei Polaris M Holding:".Primaria Constanta a contestat decizia si cere Curtii de Apel Iasi sa respinga solicitarea facuta de Polaris, de a plati aceste penalitati.Avocatii Primariei arata ca penalitatile stabilite de instanta sunt uriase si ar duce la imbogatirea nejustificata a firmei Polaris.In plus, ei au aratat ca autoritatile locale au vrut sa ajusteze tarifele, dar ca societatea de salubrizare ar fi refuzat sa depuna documentatia necesara. In plus, potrivit datelor DNA, Polaris M Holding ar fi avut oricum tarife supraevaluate, iar din acest motiv societatea este trimisa in judecata.In aprilie 2017, fostul deputat Eduard Martin (PSD), administratorul Polaris M Holding, a explicat intregul caz, dupa ce Tribunalul Iasi i-a dat dreptate."Dupa un lung parcurs care a insemnat inclusiv judecata la Inalta Curte de Casatie si Justitie, am castigat la sfarsitul anului 2012 acest proces si primaria a fost obligata de sentinta sa aplice rata inflatiei la zi. Acest lucru nu s-a intamplat si, dupa ce am asteptat aproape 2 ani, am mers in 2014 din nou la instanta, cu un proces nou in care am solicitat penalitati pentru nepunerea in executare a sentintei din 2012.Am castigat la sfarsitul lui 2015 penalitati de intarziere de 1% pe zi. Nici dupa acest demers nu s-a pus in executare hotararea din 2012. Iar am asteptat un an cu speranta ca se vor lua masuri de catre primarie, apoi la sfarsitul lui 2016 am deschis un alt proces de stabilire a valorii penalitatilor si de executare a lor", a afirmat Martin.In esenta, totul a inceput printr-o decizie data de Tribunalul Iasiin 2012, care a admis o solicitare a firmei Polaris M Holding.".Inalta Curte a respins, in iunie 2014, o cerere de revizuire a acestei sentinte ca fiind inadmisibila.Pe 15 septembrie 2015, Tribunalul Iasi a dat o noua decizie, intr-un dosar privind aplicarea unor penalitati solicitate de Polaris, care arata ca decizia din 2012 nu a fost pusa in aplicare.", se arata in minuta Tribunalului Iasi.La judecarea recursului,, iar Curtea de Apel Iasi i-a admis cererea.", a fost minuta Curtii de Apel Iasi.Pe 11 aprilie 2017, Tribunalul Iasi a decis ca Primaria Constanta sa plateasca penalitatile de 91 de milioane de euro catre Polaris M Holding. Intreaga decizie are opt file.Potrivit unei expertize din acest dosar, amintita in sentinta, valoarea ajustarii tarifelor pe care ar fi trebuit sa le opereze Primaria Constanta ar fi in cuantum de 63.537.050,30 de lei.Penalitatile de intarziere de 1% pe zi de intarziere, calculate de expertul contabil si retinute de judecatori, sunt de 413.187.664,48 de lei, dupa cum am aratat.Consiliul Local Municipal (CLM) Constanta a aprobat pe 3 octombrie 2017 plata esalonta a sumei de 63 de milioane de lei catre Polaris M Holding.In schimb, societatea ar fi trebuit sa renunte la penalitati.Polaris M Holding urma sa ia o decizie. A doua zi, insa, pe 4 octombrie 2017, Eduard Martin a fost retinut de procurori, ulterior arestat, pentru evaziune fiscala. Fostul deputat PSD a fost eliberat pe 7 decembrie 2017 din arest, atunci cand Curtea de Apel Bucuresti a decis cercetarea acestuia sub control judiciar.Eduard Martin a fost pus sub acuzare, in octombrie 2017, pentru evaziune fiscala in legatura cu activitatea de la Polaris M Holding. Procurorii DNA au spus ca acesta ar fi fentat statul de la plata mai multor impozite, iar prejudiciul ar fi de 32 de milioane de lei."Pentru executarea serviciilor de salubrizare, societatea Polaris M Holding a incasat tarife supraevaluate. Acest fapt a dus la acumularea unor venituri foarte mari de catre societatea Polaris, neafectate de cheltuieli corespunzatoare (societatea Polaris M Holding incasa sume importante de la Primaria mun. Constanta - in jur de 1 milion de euro lunar - in vreme ce cheltuielile reale aferente salubrizarii prestate erau mult mai mici) ", acuza DNA.Atunci, sefii firmei ar fi decis sa inregistreze cheltuieli fictive prin care sa diminueze valoarea obligatiilor societatii Polaris M Holding catre bugetul de stat si, totodata, sa transfere din societatea Polaris M Holding sume importante de bani.Martin ar fi inregistrat in contabilitate un numar de 1.571 de facturi fiscale aferente unor cheltuieli fictive.Cand a fost dus in fata judecatorului, Martin a declarat ca este nevinovat si ca firmele pe care le-a controlat nu sunt evazioniste.Potrivit incheierii de sedinta, Martin a spus ca vrea sa renunte la penalitatile din procesul civil, deoarece nu este vina constantenilor, dar ca este culpa autoritatilor locale."Cu Primaria Constanta a avut un litigiu din anul 2010, s-au judecat 7 ani de zile si a castigat in urma cu patru luni ajustarea tarifelor, suma stabilita prin expertiza judiciara este de 63 milioane lei si cu penalitatile la care a fost obligata sa le plateasca Primaria Constanta, pentru ca nu a pus in aplicare acea hotarare din 2012.", se arata in incheierea Tribunalului Bucuresti din 4 octombrie 2017, care a fost ultimul cuvant al lui Martin.Eduard Martin si firma Polaris M Holding sunt judecati intr-un alt caz la Inalta Curte : i-ar fi dat mita fostul primar al orasului Constanta, Radu Mazare, intr-un caz privind incheierea contractului de salubrizare a orasului la un pret supraevaluat.Prejudiciul adus orasului ar fi de aproximativ 200 de milioane de lei.In acest caz, mai sunt inculpati alti cinci functionari din Primaria Constanta si un fost viceprimar.Dosarul este pe rolul instantei din decembrie 2015. Magistratii au emis un mandat de arestare preventiva in lipsa pe numele lui Radu Mazare, care a cerut azil politic in Madagascar.