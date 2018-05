Avocati: Mazare a solicitat azil in Madagascar. Consul: Azil politic la noi nu exista

Ce spunea consulul Madagascarului

Acuzatiile DNA

"Depun din partea lui Radu Mazare certificatul de solicitare de azil in Madagascar. Tin legatura cu Radu Mazare la fiecare trei zile", a spus aparatorul fostului primar al Constantei, la termenul de joi de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, potrivit Mediafax "E bine, sanatos domnul Mazare?", l-a intrebat judecatorul pe avocat."Nu este bolnav, e foarte bine", a raspuns acesta.Totodata, intrucat la termenul anterior s-au solicitat lamuriri privind interventia SRI in dosarul lui Radu Mazare, avocatii au solicitat un nou termen pentru a studia raspunsul sosit miercuri.Instanta a aprobat cererea aparatorilor din cauza si a stabilit sedinta de judecata pentru 7 iunie, cand ar putea fi ultimul termen.Radu Mazare nu va primi azil politic in Madagascar, pentru ca nu exista un cadru legal in baza caruia sa i se acorde, a declarat consulul Republicii Madagascar, Serge Rameau. Nu numai ca statul de pe coasta estica a Africii nu ii poate oferi protectie lui Radu Mazare, dar Romania ar avea chiar parghiile legale de a-l aduce pe acesta in tara, a mai precizat acesta. "Nu a venit la noi ca sa ceara o viza. Nici nu a venit personal la ambasada. A trimis pe cineva, o prietena a lui, cu un dosar la ambasada Romei, ca sa ceara un aviz de expatriere. Azil politic la Madagascar nu exista. Nu e prevazut, nu este niciun cadru. Poti veni la Madagascar si cu o viza de 30 de zile transformabila si sa ceri sedere cu anumite scopuri. Dar in niciun caz nu exista azil politic.Cum am aflat eu, dar nu stiu daca e adevarat, ca spune ca daca e pus in Romania in inchisoare o sa fie omorat si de asta cere azil politic in Madagascar. Este un cadru juridic intre Franta si Madagascar care s-a extins si la Uniunea Europeana. Iar Romania facand parte din UE poate prin acest cadru juridic sa actioneze niste legi ca sa poate sa trimita cerere de aducere", a precizat Serge Rameau.In aceasta cauza, Radu Mazare este judecat alaturi de fratele sau, Alexandru, si de omul de afaceri Avraham Morgenstern. Radu Mazare este acuzat de procurorii anticoruptie ca a luat mita 175.000 de euro de la Avraham Morgenstern - reprezentant al firmei care a construit campusul de locuinte sociale "Henri Coanda" - pentru a-l ajuta sa castige licitatia si pentru a mari, ulterior, valoarea contractului.Si fratele primarului Constantei, senatorul PSD Alexandru Mazare, este cercetat in acest dosar pentru luare de mita, dupa ce ar fi primit, si el, bani in contextul favorizarii firmei care a construit campusul de locuinte sociale "Henri Coanda".