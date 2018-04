Cazul Polaris - Radu Mazare: Unul dintre experti a fost amendat pentru tergiversarea dosarului

Acuzatile DNA

Motivul pentru care expertul a fost amendat a fost explicat de presedintele completului, judecatorul Ionut Matei:. Expertiza in acest caz a fost decisa in urma cu aproape 10 luni, pe 9 iunie 2017. Cazul este pe rolul Inaltei Curti din decembrie 2015.Instanta a pus in vedere expertului ca pana la urmatorul termen, 11 mai 2018, sa depuna expertiza in dosar. Tot la acel termen urmeaza sa se ia in discutie doua cereri facute de unul dintre inculpatii din acest dosar, milionarul Sorin Strutinsky. Acesta ridica o exceptie de neconstitutionalitate si mai cere DNA sa-i comunice date privind implicarea SRI in dosarul lui. Solicitarile au fost facute in contextul desecretizarii protocolului incheiat intre Ministerul Public si SRI.Procesul se judeca in lipsa lui Radu Mazare, pe numele caruia Inalta Curte a emis un mandat de arestare in lipsa, dupa ce fostul primar a cerut azil politic in Madagscar. In acest caz, fostul edil este acuzat ca ar fi primit mita de la reprezentantii Polaris pentru facilitarea emiterii unor documente si pentru inlesnirea castigarii unei licitatii sau incheierea unor contracte privind salubrizarea orasului.Radu Mazare a fost trimis in judecata pentru trei infractiuni de luare de mita, abuz in serviciu daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit si conflict de interese in forma continuata (12 acte materiale).Alaturi de fostul edil al Constantei, au fost trimisi in judecata, in stare de libertate, deputatul PSD Eduard Martin si mai multi functionari din cadrul Primariei Constanta, precum si omul de afaceri Sorin Strutinsky, acesta din urma sub control judiciar, pentru trei infractiuni de complicitate la luare de mita.De asemenea, in acest dosar au fost trimisi in judecata, in stare de libertate, deputatul Eduard Martin, asociat al SC Polaris M Holding S.R.L, dar si SC Polaris M Holding S.R.L, pentru complicitate la abuz in serviciu, daca functionarul public a obtinut, pentru sine sau pentru altul, un folos necuvenit, precum si pentru dare de mita.