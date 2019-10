Cazul retrocedarilor de pe litoral: Inculpatii, in frunte cu Radu Mazare, au functionat ca o veritabila organizatie de tip mafiot

Precedentul Nastase - "Zambaccian"

Radu Mazare, rol cheie

Unele terenuri au ajuns chiar la fostul edil

Cesionarii de drepturi

Argumentul de mai sus apare in motivarea Inaltei Curti in celebrul caz al "Retrocedarilor de pe litoral", in care fostul primar al orasului Constanta Radu Mazare a fost condamnat la 9 ani de inchisoare.Judecatorii din acest caz, Ionut Matei, Ioana Bogdan si Ioana Alina Ilie, au motivat intreaga sentinta pe 415 pagini.In urma acestei decizii,, s-au dat sentinte totale de, iar zeci de hectare de teren s-au intors in proprietatea statului roman sau a orasului Constanta.," motiveaza Inalta Curte.Este pentru a doua oara cand termenul de "mafiot" apare mentionat in motivarea unei sentinte date intr-un caz de mare coruptie.In iulie 2014, un complet de 5 judecatori de la Inalta Curte (Ionut Matei, Ioana Bogdan, Angela Dragne, Luminita Livia Zglimbea si Cristina Rotaru) aratau, in motivarea deciziei din dosarul "Zambaccian", ca fostul premier Adrian Nastase a vrut sa obstructioneze aflarea adevarului si ca a actionat "in cel mai pur stil mafiot".Potrivit magistratilor, in acest grup infractional de la Constanta rolul principal l-a avut chiar Radu Mazare.Desi, in calitate de primar,," sustin magistratii.Potrivit Inaltei Curti, clamandu-si nevinovatia, inculpatii nu au putut explica intr-o maniera logica si convingatoare cum se explica faptul ca unele din terenurile atribuite au ajuns in final in stapanirea lor () ori faptul ca s-au implicat in incheierea unor antecontracte () sau cesiuni de drepturi () cu privire la terenuri care inca nu fusesera atribuite, punand in legatura persoanele indreptatite cu tertii interesati de cumpararea terenurilor.Judecatorii atrag atentia si asupra rolului jucat de cesionarii de drepturi, intermediarii care au pus mana pe terenuri in numele mostenitorilor.O pozitie aparte in acest grup o au inculpatii Giurgiucanu, Savulescu, Borcea, Camboianu si Ionescu, care pe baza unui plan extrem de elaborat, cu contributia unor notari, au intrat in stapanirea a 96 de terenuri din patrimoniul municipiului," motiveaza Inalta Curte.