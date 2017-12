Mazare a concesionat pe 99 de ani un teren in Madagascar si se crede colonist: Acolo sunt un mare investitor

Ziare.

Pana in 2008, principala destinatie de vacanta a lui Radu Mazare era Brazilia, unde putea practica unul din sporturile sale preferate - kitesurfing.Treptat, Brazilia nu a mai fost principalul loc de petrecere a vacantelor, pe harta destinatiilor lui Radu Mazare aparand Venezuela, Honduras, Papua Noua Guinee si Madagascar. Ultima dintre acestea pare sa-l fi cucerit in mod special pe primarul Constantei, care a fost atat de incantat de cele intalnite in prima sa vizita din 2011 incat a petrecut Pastele din 2012 tot acolo, impreuna cu mama sa."Oamenii erau foarte draguti, nu erau agresivi, violenti ca in Africa de Sud, Mozambic. (...) Am avut sentimentul ca eram un colonist din anii '30, daca ati vazut in filme, unde populatia bastinasa nu era inca revoltata si nu era inraita. Am avut sentimentul unui colonist acolo. Oamenii erau agreabili, doreau sa castige niste bani de la tine, erau serviabili", spunea, in 2011, Radu Mazare.Ulterior, el a anuntat ca a cumparat un teren in Madagascar pentru a construi bungalowuri si un restaurant."M-am intalnit cu primarul de acolo, care este primar al unei comune de 5.000 de locuitori. Acolo sunt un mare investitor, chiar daca fac sapte bungalowuri si un restaurant, cu seful de trib, le-am dus cadouri, am facut o ceremonie cu un vraci. De ce radeti, aici cand incepem constructia unui ansamblu nu se sfinteste?Iar in Africa sunt si crestini, dar au si traditia veche si cred ca daca nu e oficiata aceasta sfintire si in traditia veche, sa vorbeasca cu stramosii care sunt adevaratii detinatori ai pamanturilor de acolo, nu merge bine si atunci am avut o ceremonie si cu un vrajitor", spunea atunci Radu Mazare.Terenul pe care fostul edil dorea sa construiasca bungalowuri si un restaurant are o suprafata de 1,8 hectare si a fost concesionat pe o perioada de 99 de ani, fiind trecut si in declaratia de avere a edilului."Am concesionat, pe 99 de ani, o suprafata de teren de 1,8 hectare, pe malul marii, intr-un golf in nordul Madagascarului, un loc in care bate vantul noua luni pe an. O sa dezvolt acolo o mica investitie turistica. Investitia o sa fie de vreo 200 - 300.000 de euro, bungalouri plus utilitati.Cei care fac sporturi din astea, cei care se duc pana acolo, nu sunt foarte pretentiosi. Merg pentru frumusetea locurilor si pentru vant. O sa fie asa, cam la doua, doua stele si jumatate. Mana de lucru o sa fie ieftina, asa ca nu o sa coste mult", a declarat, in 2012, fostul primar al Constantei.El a spus ca terenul a fost concesionat pentru ca in Madagascar legea nu le permite strainilor sa detina proprietati. In schimb se practica formula de concesionare pe 99 de ani, cu prelungire automata."Practic e un fel de proprietate, dar nu sunt acte de proprietate. Cand va pemite legea, ea va trece automat in proprietatea mea si a fratelui meu. Pamantul apartinea tribului. Nu aveau acte pentru pamant. Din cauza asta a durat cam patru luni pana cand a fost gata. Au dezgropat urnele strabunilor, au masurat, au intabulat, au trecut terenul prin toatele formele legale", spunea Mazare. Intr-o scrisoare adresata avocatilor sai , fostul primar al Constantei a scris sambata ca este tinta statului paralel si nu va beneficia in tara de o justitie independenta, motiv pentru care cere azil politic in Madagascar. Mazare sustine ca va reveni doar cand va exista o justitie reala.Amintim ca fostul primar al Constantei a fost condamnat la 4 ani de inchisoare cu suspendare, pe 10 iulie, intr-un dosar de retrocedari ilegale Radu Mazare mai este trimis in judecata de DNA in alte trei dosare, in anii 2015 si 2016, pentru infractiuni precum luare de mita, abuz in serviciu, conflict de interese in forma continuata si fals in declaratii.