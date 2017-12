De ce a fugit Mazare in Madagascar: Sunt tinta statului paralel. Cand in Romania va exista o justitie reala, ma voi intoarce

Ziare.

Redam integral scrisoarea adresata aparatorilor sai, care insa contine numeroase greseli gramaticale:"In vederea informarii tuturor autoritatiilor (sic!) interesante (sic!) din RomaniaModalitatea in care statul Roman, prin intermediul structurilor de forta si justitie ma cerceteaza abuziv, nu tine cont de legiile in vigoare, incalca cu buna stiinta deciziile Curtii Constitutionale, dovedeste ca sunt in continuare, care trebuie eliminata prin orice mijloace.In anul 2017 am fost pus sub acuzare de DNA Constanta in patru noi dosare penale in care am calitatea fie de suspect, fie de inculpat, acuzatiile fiind de abuz in serviciu sau complicitate la abuz in serviciu", scrie Mazare.In continuare, vorbeste despre doua dosare, apreciind ca, in aceste cazuri, este "revoltator si frustrant" faptul ca este acuzat.Apoi, intr-un al treilea dosar, spune ca i se pot face "1.500 de dosare identice pe aceiasi (sic!) reteta!!!", iar despre al patrulea dosar scrie doar "Fara cuvinte!!!"."In acelasi timp mai sunt in stare de judecata in alte patru dosare, pe care nu le detaliez din considerente de spatiu si lungime al (sic!) materialului, dar am sa dau cateva exemple edificatoare asupra felului in care Statul Paralel din Romania, prin intermediul unor procurori, anumitor judecatori, a (sic!) serviciilor si a (sic!) ziaristilor aserviti distruge viata, imaginea, reputatia, cariera, sanatatea, linistea familiala si sufleteasca a unui om considerat drept tinta", sustine Mazare.Acesta scrie ca "s-au facut presiuni pana cand au scos macar o condamnare cu suspendare", intr-unul dintre dosare."Asta e dreptate?!?", "Grotescul situatiei", "Ca la nebuni!" sau "Tipic justie Romaneasca! Pentru unii muma pentru altii ciuma!" sunt alte comentarii facute de fostul primar."As mai putea da nenumarate alte exemple, dar nu exista spatiu si timp. Toate aspectele mentionate mai sus dovedesc ca sunt o tinta politica a Statului Paralel si ca in Romania nu am nici o sansa sa beneficiez de o justitie corecta, independenta, obiectiva si impartiala. Pentru toate aceste motive am decis sa solicit azil politic in Republica Madagascar . Atunci cand in Romania va exista o justitie reala, ma voi intoarce.Radu Stefan Mazare", incheie fostul primar al Constantei.Amintim ca fostul primar al Constantei a fost condamnat la 4 ani de inchisoare cu suspendare, pe 10 iulie, intr-un dosar de retrocedari ilegale Radu Mazare mai este trimis in judecata de DNA in alte trei dosare, in anii 2015 si 2016, pentru infractiuni precum luare de mita, abuz in serviciu, conflict de interese in forma continuata si fals in declaratii.