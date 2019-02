Dosarul Retrocedarilor de pe litoral: 10 ani de procese, un an pana la prescriere, condamnari de 120 de ani! Statul nu s-a constituit parte civila

prejudiciu in valoare de aproximativ 114 milioane euro, dintre care 77,77 milioane euro in dauna statului si 36,16 milioane euro in dauna orasului Constanta.

Este vorba de aproximativ 80 de terenuri!

"Un deceniu de procese"

Sentinta

Consilierii

Mandatarii

Cesionarii

Notarii

Functionarii primariei

Functionarii OCPI

Intermediarii

Inscrisurile desfiintate

Se revine la situatia anterioara

Confiscarile

Dar asta nu pentru ca statul roman, prin reprezentantii sai, si-ar fi revendicat proprietatile de sute de milioane de euro furate."Constata ca persoanele vatamate - Statul Roman, prin Ministerul Finantelor Publice, si Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Constanta - nu s-au constituit parti civile in cauza", este concluzia amara a judecatorilor, dupa zece ani de procese.Miza principala a dosarului au fost terenurile din centrul orasului Constanta si din statiunea Mamaia, despre care instanta a decis ca au fost retrocedate fraudulos. Este vorba de unInalta Curte a decis anularea improprietaririlor din epoca in care Radu Mazare era primar al orasului Constanta si ca "".Ziare.com a analizat minuta Inaltei Curti, care are aproape 20 de pagini.a Inaltei Curte s-a dat dupa zece ani de procese.din acest dosar sunt din 2002-2004, judecata a inceput in 2008, prima pronuntare s-a dat in 2017, iar sentinta definitiva in februarie 2019.a fost data de judecatorii: Ionut Matei, Ioana Bogdan si Ioana Alina Ilie.- Din 37 de persoane care au fost trimise in judecata in acest caz: 32 de persoane au fost condamnate, 3 persoane au decedat in timpul procesului, faptele s-au prescris in cazul unei persoane, iar o persoana a fost achitata.- Curtea de Apel Bucuresti daduse, in prima instanta, o sentinta mult mai blanda: doar 9 persoane fusesera gasite vinovate si condamnate la inchisoare cu suspendare.a primit cea mai mare sentinta: 9 ani cu executare.- Pe numele fostului edil urmeaza sa fie emis un mandat european de arestare si o cerere de urmarire internationala.- Radu Mazare mai este judecat in doua dosare: Polaris si "Henri Coanda".- Directorii din primaria Constanta implicati in retrocedarile ilegale au primit condamnari intre 5 ani si 7 ani de inchisoare, iar functionarii au primit sentinte cu suspendare.- Inalta Curte si Curtea de Apel Bucuresti a anulat zeci de acte facute de notari sau oficiali ai Primariei Constanta.- Statul Roman si orasul Constanta nu s-au constituit parti civile in dosar, desi este vorba de un prejudiciu in valoare de aproximativ 114 milioane euro, dintre care 77,77 milioane euro in dauna statului si 36,16 milioane euro in dauna orasului Constanta.- Totusi, Inalta Curte a decis ca zeci de hectare sa se intoarca in proprietatea Statului Roman si a municipiului Constanta.Cristi Borcea, Dragos Savulescu si Georgica Giurgiucanu.- Statul a confiscat de la Cristi Borcea aproximativ 1 milion de euro.- Desi a fost condamnat la 6 ani de inchisoare,dupa ce isi contopeste sentinta cu condamnarea deja executata, de 6 ani si 4 luni de inchisoare, din Dosarul Transferurilor.Aurel-Jean Andrei, Cristina Budei si Ruxandra-Luminita Darie., Universitatea Bucuresti, Departamentul de drept public.- Printre persoanele condamnate sunt si doi soti, Carmen si Marius Puscasi.- In cazul unui functionar din Primaria Constanta, procesul a incetat deoarece faptele s-au prescris.- Trei inculpati din acest dosar au decedat dupa trimiterea in judecata: Basarab Popa- varul lui Mazare, si doi dintre mostenitorii persoanelor indreptatite la retrocedari: Laura Mariana Lese si Elena Stefanescu.- Unul dintre inculpatii din acest caz, Alexandru Octavian Serban, a fost achitat atat de Curtea de Apel Bucuresti, cat si de Inalta Curte.- Minuta Inaltei Curti poate fi citita pe site-ul instantei. fost primar al Constantei: 9 ani inchisoare pentru abuz in serviciu si constituire a unui grup infractional organizat. Instanta a constatat ca infractiunea de fals intelectual este prescrisa.fost consilier municipal, fost presedinte CJ Constanta: 5 ani inchisoare pentru abuz in serviciu si constituire a unui grup infractional organizat. Instanta a constatat ca infractiunea de fals intelectual este prescrisa.fost consilier municipal: 2 ani inchisoare cu suspendare pentru abuz in serviciu si asociere pentru savarsirea de infractiuni. Instanta a constatat ca infractiunea de fals intelectual este prescrisa.fost director al Directiei Administratie Publica (Primaria Constanta): 6 ani si 10 luni inchisoare pentru abuz in serviciu si constituire a unui grup infractional organizat. Instanta a constatat ca infractiunea de fals intelectual este prescrisa.fost director al Directiei Patrimoniu (Primaria Constanta): 7 ani si 6 luni inchisoare pentru abuz in serviciu si constituire a unui grup infractional organizat. Instanta a constatat ca infractiunea de fals intelectual este prescrisa.fost director al Directiei Tehnic Investitii (Primaria Constanta): 5 ani inchisoare pentru abuz in serviciu si constituire a unui grup infractional organizat. Instanta a constatat ca infractiunea de fals intelectual este prescrisa.fost consilier juridic (Primaria Constanta): 4 ani inchisoare pentru pentru abuz in serviciu si asociere pentru savarsirea de infractiuni. Instanta a constatat ca infractiunea de fals intelectual este prescrisa.fost consilier juridic (Primaria Constanta): 4 ani inchisoare cu suspendare pentru abuz in serviciu si asociere pentru savarsirea de infractiuni. Instanta a constatat ca infractiunea de fals intelectual este prescrisa.fost consilier juridic (Primaria Constanta): 4 ani inchisoare pentru abuz in serviciu si asociere pentru savarsirea de infractiuni. Instanta a constatat ca infractiunea de fals intelectual este prescrisa.mandatar: 5 ani si 6 luni inchisoare complicitate la abuz in serviciu si asociere pentru savarsirea de infractiuni. Instanta a constatat ca mai multe infractiuni s-au prescris: instigare la abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, complicitate la fals intelectual, instigare la complicitate la fals intelectual, instigare la fals intelectual, instigare la uz de fals, instigare la fals intelectual si fals in inscrisuri sub semnatura privata. In cazul unei infractiuni de uz de fals, Inalta Curte a trimis cazul spre rejudecare la Curtea de Apel Bucuresti.mandatar: 5 ani si 6 luni inchisoare complicitate la abuz in serviciu si asociere pentru savarsirea de infractiuni. Instanta a constatat ca mai multe infractiuni s-au prescris: instigare la abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, complicitate la fals intelectual, uz de fals, instigare la complicitate la abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, instigare la complicitate la fals intelectual, instigare la fals intelectual si instigare la uz de fals.mandatar: 2 ani inchisoare cu suspendare pentru complicitate la abuz in serviciu si asociere pentru savarsirea de infractiuni.mandatar: 2 ani inchisoare cu suspendare pentru complicitate la abuz in serviciu si asociere pentru savarsirea de infractiuni. Instanta a constatat ca infractiunea de complicitate la fals intelectual este prescrisa.cesionar cumparator de drepturi litigioase: 3 ani inchisoare cu suspendare pentru complicitate la abuz in serviciu si asociere pentru savarsirea de infractiuni.cesionar cumparator de drepturi litigioase: 4 ani inchisoare pentru complicitate la abuz in serviciu si asociere pentru savarsirea de infractiuni.cesionar cumparator de drepturi litigioase: 3 ani inchisoare cu suspendare pentru complicitate la abuz in serviciu si asociere pentru savarsirea de infractiuni.cesionar cumparator de drepturi litigioase: 2 ani de inchisoare cu suspendare pentru asociere pentru savarsirea de infractiuni. Instanta a constatat ca mai multe infractiuni s-au prescris: complicitate la abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, complicitate la fals intelectual si uz de fals.cesionar cumparator de drepturi litigioase: 5 ani de inchisoare pentru complicitate la abuz in serviciu si asociere pentru savarsirea de infractiuni.cesionar cumparator de drepturi litigioase: 5 ani de inchisoare pentru complicitate la abuz in serviciu si asociere pentru savarsirea de infractiuni.cesionar cumparator de drepturi litigioase: 5 ani de inchisoare pentru complicitate la abuz in serviciu si asociere pentru savarsirea de infractiuni.cesionar cumparator de drepturi litigioase: 3 ani de inchisoare pentru complicitate la abuz in serviciu si asociere pentru savarsirea de infractiuni. Instanta a constatat ca mai multe infractiuni s-au prescris: fals intelectual, uz de fals si instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata.cesionar cumparator de drepturi litigioase: 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru complicitate la abuz in serviciu si asociere pentru savarsirea de infractiuni. Instanta a constatat ca mai multe infractiuni s-au prescris: complicitate la fals intelectual, uz de fals si instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata.notar: 2 ani de inchisoare cu suspendare pentru asociere pentru savarsirea de infractiuni. Instanta a constatat ca mai multe infractiuni s-au prescris: abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, fals intelectual si uz de fals.notar: 2 ani de inchisoare cu suspendare pentru asociere pentru savarsirea de infractiuni. Instanta a constatat ca infractiunea de fals intelectual este prescrisa.notar: 2 ani de inchisoare cu suspendare pentru complicitate la abuz in serviciu si asociere pentru savarsirea de infractiuni. Instanta a constatat ca mai multe infractiuni s-au prescris: fals intelectual si uz de fals.functionar in cadrul Primariei Constanta: procesul a fost incetat dupa ce acuzatia de fals intelectual s-a prescris.functionar in cadrul Primariei Constanta: 2 ani de inchisoare cu suspendare pentru abuz in serviciu si fals intelectual. Inalta Curte a decis achitarea acesteia pentru asociere pentru savarsirea de infractiuni si a constatat ca acuzatia de uz de fals s-a prescris.functionar in cadrul Primariei Constanta: 2 ani de inchisoare cu suspendare pentru abuz in serviciu si fals intelectual. Inalta Curte a decis achitarea acesteia pentru asociere pentru savarsirea de infractiuni si a constatat ca acuzatia de uz de fals s-a prescris.functionar in cadrul Primariei Constanta: 2 ani de inchisoare cu suspendare pentru abuz in serviciu si fals intelectual. Inalta Curte a decis achitarea acesteia pentru asociere pentru savarsirea de infractiuni si a constatat ca acuzatia de uz de fals s-a prescris.functionar in cadrul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI) Constanta: 2 ani de inchisoare cu suspendare pentru abuz in serviciu si fals intelectual. Inalta Curte a decis achitarea acesteia pentru asociere pentru savarsirea de infractiuni si a constatat ca acuzatia de uz de fals s-a prescris.functionar in cadrul OCPI Constanta: 2 ani de inchisoare cu suspendare pentru abuz in serviciu si fals intelectual. Inalta Curte a decis achitarea acesteia pentru asociere pentru savarsirea de infractiuni si a constatat ca acuzatia de uz de fals s-a prescris.evaluator agreat de primaria Constanta: 6 ani inchisoare pentru complicitate la abuz in serviciu si asociere pentru savarsirea de infractiuni. Instanta a constatat ca infractiunea de complicitate la fals intelectual este prescrisa.interpusi pentru cumparatorii terenurilor: 3 ani inchisoare cu suspendare pentru complicitate la abuz in serviciu si asociere pentru savarsirea de infractiuni.Dupa cum am aratat, instanta a constatat ca "persoanele vatamate Statul Roman, prin Ministerul Finantelor Publice, si Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Constanta nu s-au constituit parti civile in cauza".Inalta Curte a desfiintat zeci de inscrisuri emise de institutii din subordinea primariei Constanta, de notarii implicati in acesta caz sau de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Constanta.Si Curtea de Apel Bucuresti a anulat, in acest caz, mai multe dispozitii de retrocedare date in perioada 2002-2004 de fostul primar al orasului Constanta Radu Mazare, referate si adrese intocmite de Directia Administratiei Publice Locale si Directia Patrimoniu din Primaria Constanta sau de Comisia Locala de Aplicare a Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989.", se mai arata in minuta Inaltei Curti.Magistratii au dispus restabilirea situatiei anterioare savarsirii infractiunilor, in sensul revenirii a zeci de hetare in domeniul public al statului sau, dupa caz, in domeniul public ori privat al Unitatii Administrativ Teritoriale Municipiul Constanta. Este vorba de terenuri situate in centrul orasului Constanta, in zonele Portului Tomis, Lacul Tabacariei, Piata Ovidiu etc, ori in statiunea Mamaia.Este vorba de aproximativ 80 de terenuri."Ministerul Finantelor Publice, ca reprezentant al Statului Roman, si Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Constanta vor intreprinde, in conditiile legii civile, demersurile necesare pentru a intra in posesia bunurilor in privinta carora s-a restabilit situatia anterioara", au decis judecatorii.Magistratii au confiscat 3 milioane de euro si aproape 900.000 de dolari de la unii inculpati.- 817.248 euro si 79.927 USD;- 210.000 euro si 384.683 USD;- 306.983 euro si 408.410 USD;- 228.482 euro;- 957.107 euro;- 207.357 euro;- 143.695 euro;- 104.268 euro;- 104.268 euro.Inalta Curte a mentinut sechestrele asiguratorii dispuse de DNA, pentru recuperarea prejudicului.Este vorba de imobile aflate pe malul lacului Sutghiol sau in statiunea Mamaia.