Dosarul Retrocedarilor de pe litoral: De ce DNA cere 15 ani de inchisoare in cazul lui Radu Mazare

VIP-urile din dosar

Apelul DNA

Motivele de apel

intinderea deosebita de mare a prejudiciului

maximul special cu executare in regim de detentie

Marea tergiversare

Amenintarile lui Mazare

Discutiile cu Voicu

Miza: anularea unui raport

Azil in Madagascar

prejudiciul urias din acest dosar - 114 milioane de euro, amenintarile pe care Radu Mazare le-ar fi facut la adresa procurorului implicat in acest caz si interceptarile din dosarul fostului senator PSD, Catalin Voicu.Acum dosarul in care fostul primar al orasului Constanta, Radu Mazare, a fost condamnat la 4 ani cu suspendare pentru fapte de coruptie , legate de modul in care s-au facut mai multe retrocedari pe litoral, a ajuns pe masa magistratilor de la Inalta Curte.Curtea de Apel Bucuresti a dat deciziile in acest caz - din 37 de inculpati trimisi in judecata, 9 au fost condamnati la inchisoare cu suspendare, 25 au fost achitati, iar in cazul a 3 persoane s-a decis incetarea procesului penal ca urmare a decesului. Sentinta a fost contestata de procurorii DNA.Potrivit apelului, depus la Inalta Curte, procurorii sustin ca judecatoarea Corina Mindrila, de la Curtea de Apel Bucuresti, i-ar fi achitat in mod gresit pe cei implicati in dosar si ar fi dat condamnari mici in raport cu faptele si prejudiciul.Motivele de apel depuse de DNA au aproximativ 200 de pagini si analizeaza pe rand toate retrocedarile facute in acest caz. Faptele din acest caz sunt din 2002-2004, judecata a inceput in 2008, iar prima pronuntare a venit in 2017. Infractiunile se prescriu in 2020.In acest dosar, cea mai mare condamnare a primit-o fostul primar al orasului Constanta, Radu Mazare, 4 ani de inchisoare cu suspendare pentru abuz in serviciu. Fostul edil a fost achitat pentru fals intelectual si asociere in vederea savarsirii de infractiuni.Alte 8 persoane au fost condamnate la cate 3 ani cu suspendare: fostul presedinte al CJ Constanta, Nicusor Constantinescu, fostul actionar de la Dinamo, Dragos Savulescu, afaceristul Georgica Giurgiucanu, trei directori din Primaria Constanta si doi consilieri juridici.Printre cei achitati se numara: fostul actionar de la Dinamo, Cristi Borcea, notarii publici Jean Aurel Andrei, Cristina Budei si Ruxandra-Luminita Darie, varul lui Radu Mazare, Basarab Popa, afaceristi si functionari din Primarie sau de la Oficiul de Cadastru.Prin decizia din iulie 2017, instanta a desfiintat mai multe inscrisuri ale Primariei Constanta. Practic, instanta a decis anularea mai multor retrocedari facute de primarul Radu Mazare.In cazul functionarilor publici implicati in dosar, procurorii solicita condamnari pentru abuz in serviciu, infractiune care se pedepseste cu inchisoare pana la 15 ani. De asemenea, DNA arata ca instanta a retinut ca lege mai favorabila Vechiul Cod Penal, coroborat cu prevederi din Legea nr.78/2000 a anticoruptiei, in care abuzul in serviciu se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.Asta in contextul in care instanta a dat sentinte de pana in 5 ani. "Din aceasta perspectiva, se poate observa ca pedepsele aplicate inculpatilor sunt nelegale, fiind sub minimul special prevazut de lege", arata DNA.In concluzie, DNA arata ca cei implicati in retrocedarile de pe litoral ar trebui condamnati la o pedeapsa mai mare si enumera motivele."Fata de modalitatea concreta de comitere a faptelor, de, de conduitele procesuale ale inculpatilor, natura si gravitatea infractiunilor, consideram ca se impune majorarea pedepselor aplicate inculpatilor, atat a pedepselor principale, cat si a pedepselor complementare, catre, tinand cont si de calitatile unora dintre inculpati, functionari publici de care s-au folosit la comiterea infractiunilor", scrie DNA.Procurorii mai arata ca inculpatii din acest caz ar fi tergiversat cursul cercetarii judecatoresti, dosarul fiind inregistrat in octombrie 2008 pe rolul instantei de judecata, iar depasirea termenului rezonabil nu poate diminua raspunderea penala, "avand in vedere ca aceasta depasire a fost provocata de catre inculpati"."Conduitele de nesinceritate adoptate de catre inculpati in cursul procesului penal au depasit limitele unor aparari de fond, acestia amenintand organul de urmarire penala si intentionand, prin savarsirea unor fapte de coruptie, inlaturarea raportului de constatare tehnico-stiintifica intocmit in cursul urmaririi penale si administrat in mod legal ca mijloc de proba", se arata in motivele de apel.La dosar a fost atasat un proces verbal incheiat la data de 31 iulie 2008, din care rezulta ca Radu Mazare l-ar fi amenintat pe procurorul de caz, in prezenta ofiterului de politie judiciara, a unuia dintre inculpati, Bogdan Gabriel Sandu, si a aparatorului acestuia din urma, "cu prilejul derularii procedurii prezentarii materialului de urmarire penala din prezenta cauza".DNA face trimitere la mai multe interceptari din dosarul fostului senator PSD, Catalin Voicu, care discuta cu fostul senator PSD, Alexandru Mazare, fratele lui Radu Mazare, despre acest caz. Convorbirile au fost folosite in dosarul in care Catalin Voicu a fost condamnat pentru coruptie....asta, sa ne ajute Dumnezeu, vine turul doi, s-atunci .....se duce la negociere, vreau Internele. Daca nu ma duc la Interne, da....Eu am vorbit cu Radu...Asculta-ma un pic! Daca eu m-am dus la Interne, omule, ai toata Procuratura Romaniei, ai toata Justitia in mana, ai toata Curtea...Da' ai sa arestezi? Dumneavoastra?Da, am Politia, vreau sa-l arestez pe Ontanu, vreau sa-i fac dosare lu' Oprea, credeam ca poate vine de la ...de la...de jos dosaru', sus merge snur! Pentru ca eu sunt singuru' personaj care am tot...toata cane...conexiunea in mana, si-ai vazut ca Procuratura, in Justitie si...Procurorii sustin, in motivele de apel depuse la Inalta Curte, ca interventiile lui Alexandru Mazare ar fi vizat in principal punerea sub acuzare a specialistilor DNA Ion Catalin Cucoara si Gheorghe Macovei, in scopul lipsirii de eficienta probatorie a unui raport de constatare tehnico-stiintifica intocmit de acestia in dosarul 29/P/2005.In speta, a fost identificat dosarul nr. 7437/1/2009 al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, avand ca obiect plangerea formulata de Radu Mazare impotriva rezolutiei nr. 1279/P/2007 din 10 iulie 2009 a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin care s-a dispus neinceperea urmaririi penale fata de Gheorghe Onea - fost procuror sef in cadrul DNA, Cucoara Ion Catalin si Macovei Gheorghe - ambii specialisti in cadrul aceleiasi institutii.Fostul primar al Constantei Radu Mazare a plecat in Madagascar la sfarsitul lunii decembrie 2017. Atunci, el trebuia sa se prezinte la Politia Constanta, in cadrul controlului judiciar, dar a transmis ca a plecat in Madagascar, unde face demersuri pentru a obtine azil politic. In acest dosar, fostul edil a sustinut ca este nevinovat si ca a fost haituit de DNA si de ANI.