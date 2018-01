Dupa Mazare urmeaza Udrea? Somnul SRI

Ziare.

com

Si haideti sa va spun un secret: singura mirare e ca n-au plecat mai multi inculpati si condamnati pana acum. Dar nu e timpul pierdut. Nu am nicio indoiala ca mai sunt niste baieti si niste fete cu bagajele facute.De exemplu, zic si eu la intamplare, doamnele Udrea si Bica mai au foarte putin pana la sentintele definitive, dupa condamnari serioase pe fond. Cam cum era si Radu Mazare.Umbla vorba ca. Ma intreb daca nu cumva ultimul drum, numai dus, e doar o chestiune de zile. Credeti ca pentru vreuna dintre ele revenirea la Targsor reprezinta o optiune de luat in calcul?De ce nu au interdictia de parasi tara mai ales inculpatii deja condamnati in prima instanta si aflati sub control judiciar? E o buna intrebare.Codul de procedura penala nu impune vreo limitare anume a duratei interdictiei de a parasi tara stabilita de instanta de judecata, iar CEDO vorbeste, in materie de masuri preventive, despre "durata rezonabila", deci una raportata la circumstantele concrete ale cauzei.Asadar, in mod normal este la aprecierea judecatorului daca aplica interdictia parasirii tarii sau a localitatii si de cate ori o reinnoieste.Dar, practic,Presiunile exercitate asupra lor sunt uriase. Televiziunile penalilor sau aliatilor penalilor linseaza sistematic magistratii implicati in cazurile mari, dar si corpul magistratilor in ansamblu.Noul "sport" preferat esteTeoretic, daca judeci corect nu ai de ce sa te temi, practic insa legislatia este sub asediu si niciodata nu poti sa stii daca la capatul procesului un inculpat nu va beneficia de o achitare desi este vinovat, dar fapta a fost dezincriminata, asa cum s-a intamplat cu o mare parte dintre abuzurile in serviciu.SiCa judecatorii au inceput sa se teama o dovedeste chiar. Sentinta CEDO invocata se refera la cazurile judecate de un singur judecator care se pensioneaza, nu la situatiile in care se pensioneaza un judecator din trei. Ca dovada, sunt procese la ICCJ care au continuat chiar daca un judecator s-a pensionat. Dar cand judecatorul este haituit si intimidat, practica judiciara devine haos, iar infractorul profita.In plus, sa nu ne ascundem dupa degete. A fost atat de mult circ in privinta "campului tactic" din justitie tocmai pentru ca el facea mai dificile actele de coruptie din timpul proceselor.Daca Stan Mustata e acum la puscarie nu in roba, nu impartind sentinte cadou pentru alde Dan Voiculescu, este pentru ca a existat "campul tactic" care a realizat interceptari ambientale astazi imposibile in investigatiile penale. Asa cum nu mai sunt posibile nici filajele.As vrea sa fie foarte clar: nu acuz ca vreo decizie de orice fel in favoarea vreunui inculpat ar fi fost consecinta unui act de coruptie. Spun ca in noile conditii, asemenea fapte sunt cu mult mai usor de comis.Si ajungem aici la un alt aspect al problemei,Este deja informatie oficiala ca atat DNA cat si DIICOT primesc tot mai putine informari de la SRI, asta cu toate ca CCR nu a interzis Serviciului decat sa faca supraveghere tehnica in dosarele penale, nu sa furnizeze informatii.Ce s-a schimbat a explicat pentru Ziare.com, procurorul sef DIICOT, Daniel Horodniceanu . Inainte "erau considerate amenintari la securitatea nationala mult mai multe fapte, inclusiv taierile de paduri, marea coruptie". Si SRI urmarea aceste fenomene. Acum, "cand SRI intra in posesia unei astfel de informatii o da, sunt convins, dar", pentru ca "pe lege, SRI are competente pe securitate nationala si pe terorism".Deci securitate nationala in sens strict:Doar ca in conformitate cu Strategia nationala de aparare a tarii din 2015 , coruptia este o vulnerabilitate a Romaniei. O vulnerabilitate care nu mai intereseaza SRI, ramas sa vegheze cu strasnicie doar teroristii cu petarde.Mi-e foarte greu sa inteleg cum se poate justifica din perspectiva interesului national aceasta retragere in cazarmi a SRI care, din punctul meu de vedere,Asa cum, cu efecte vizibile inclusiv in numarul modest al informarilor si numarul mare al celor care fug. Sau poate ca bugetele oferite de politic vor fi cu atat mai mari cu SRI va fi mai inert. In momentul de fata, eu asa as zice.De exemplu, putea sa afle ca Radu Mazare a facut in ultima vreme niste miscari juridice cu aer de pregatiri de plecare, poate niste procuri, niste tranzactii, sa transmita in timp util informatia astfel incat parchetul sa poata lua, daca socotea necesar, masuri care sa impiedice plecarea.In mai 2013, George Becali a fost saltat de pe aeroport cu o seara inainte sa fie condamnat definitiv la puscarie, in baza unui mandat de aducere semnat de procuror. Dar cu un SRI care motaie avand ca singura grija sa nu fie deranjat de comisia SRI si sa fie omagiat de Antena 3, evident ca Mazare a trecut ca prin branza.Desigur ca nici el, nici altii nu ar pleca niciunde daca nu ar avea bani. Nicio interdictie si nicio preventie anticoruptie nu sunt mai eficiente decat sechestrul pana la ultimul leu. Dar numai cand te uiti cum e incaltata si imbracata Elena Udrea iti e clar ca rezervele sunt cu mult mai mari decat ceea ce a atins sechestrul.Pentru situatiile acestea Daniel Horodniceanu are o propunere inca de la inceputul mandatului: "Exista suficient de multi bani ascunsi in jurisdictii unde Romania ajunge greu, sunt rezultatul unor inginerii financiare ale unor persoane care castiga din criminalitate economico-financiara sau crima organizata, iar aceste lucruri exced pregatirii unei bune parti din politistii nostri. O investigatie financiara in paralel cu ancheta penala ar duce la descoperirea unor sume importante de bani, macar 100-200 de milioane in plus anual. Am cerut asta si prin legea DIICOT. Dar trebuie vointa".Vointa politica. A Parlamentului pentru care cea dintai urgenta e sa scoata inregistrarile audio-video dintre probe?Si desigur, nici la nivelul Ministerului Justitiei nu vad vreun interes pentru extinderea cooperarii judiciare in materie de extradare. Dl Toader viziteaza Malaezia ca sa scape pielea unui traficant de droguri, dar nu are nicio curiozitate sa aduca infractorii romani inpoi la judecata, inclusiv din Serbia.Deci, in conditiile actuale, cat de curand vor mai ramane sa execute pedepsele doar infractorii saraci, de la care nu e mare lucru de obtinut, ca daca ar fi fost erau si ei prin mai stiu eu ce paradis.