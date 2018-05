Efecte ale condamnarii lui Mazare: Terenul pe care este Palatul Regal din Mamaia reintra in proprietatea orasului Constanta

Terenuri la preturi subevaluate

Ce se intampla cu Palatul Regal

Ancheta, clasata

Paravanele din firma

Piscina si cluburi de lux

Decizia apartine Tribunalului Constanta si a fost data in dosarul in care fostul edil al orasului Constanta, Radu Mazare, a fost condamndat la 6 ani si 6 luni de inchisoare. Sentinta nu este definitiva. Potrivit judecatorilor care au constatat vinovatia fostului edil, terenul a fost vandut de Primaria Constanta la un pret subevaluat."Desfiinteaza contractele de vanzare-cumparare nr. 3816/12 octombrie 2004, 435/28 februarie 2007 si 1297/31 mai 2007, autentificate la BNP Asociati Mariana Iosif si Patrascu Ion Gabriel si dispune restabilirea situatiei anterioare incheierii acestora, in sensul predarii terenurilor libere de orice sarcini catre Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Constanta si restituirii pretului vanzarii", este o parte din sentinta Tribunalului Constanta din acest caz. Prin contractul de vanzare -cumparare, Primaria Constanta, reprezentata de Radu Mazare, a transmis firmei Light System SRL un teren situat in statiunea statiunea Mamaia, in suprafata de 15.465,91 m.p., aferent activului Club Castel in schimbul unui pret de 23,56 euro/mp, valoarea totala fiind de 364.376,84 euro.Prin contractul de vanzare-cumparare, Primaria Constanta, reprezentata de Radu Mazare, a vandut un teren in suprafata de 11.890 mp in zona Cazino Sud Mamaia- zona centrala a statiunii, catre firma Mehmetoglu. Pretul imobilului a fost stabilit la 200 euro/mp, valoarea totala fiind de 2.378.000 euroPrin contractul de vanzare-cumparare, Regia Autonoma Exploatarea Domeniului Public si Privat (RAEDPP) Constanta a vandut catre firma Mehmetoglu un teren de 502,81 mp in statiunea Mamaia. Pretul total al imobilului a fost de 126.250 euro, un metru patrat de teren fiind asadar tranzactionat cu suma de 251,08 euro.Daca situatia terenului este lamurita, in cazul Palatului Regal din Mamaia situatia este mai complicata. Acesta a fost vandut in 2003 de Mamaia SA catre firma Light System SRL. Practic era vorba de mai multe imobile, denumite Club Castel, compus din Restaurantul Castel, Discoteca Castel, Piscina Castel si Statia Tehnica Castel din statiunea Mamaia.Pretul vanzarii: 7.093.096.000 lei vechi fara TVA, echivalentul a 188.145,78 euro, la cursul de schimb de atunci.Procurorii DNA au constatat ca Palatul fost clasificat ca monument istoric inca din anul 1992. Mamaia SA, ca persoana juridica de drept privat, avea obligatia de a comunica, in prealabil Directiei Judetene pentru Cultura, intentia de a vinde monumentul istoric, dar nu a facut acest lucru. In termeni juridici se cheama dreptul de preemtiune. Atunci cand Light System a cumparat Palatul Regal se obliga ca destinatia terenului sa fie: "spatiu verde, bazin, complex, parcare, loc de joaca".Procurorii au explicat ca cel care nu a comunicat acest lucru la Directia Judeteana de Cultura a fost Lucian Victor Dan, fostul director general al SC Mamaia SA. Totusi, ancheta pentru infractiunea de abuz in serviciu a fost clasata, deoarece faptele pentru care acesta a fost cercetat s-au prescris.Procurorii DNA au cerut in instanta, in faza de Camera Preliminara a procesului, anularea contractului dintre Light System SRL si Mamaia SA, dar magistratii au respins solicitarea. Surse judiciare au explicat ca in aceasta situatie, pentru ca statul sa redevina proprietar al cladirii, Ministerul Culturii ar trebui sa ceara in instanta anularea contractului, in baza dreptului de preemtiune al statului.Potrivit DNA, Light System SRL ii avea ca asociati pe Marius Constantin Codruta si off-shore-ul cipriot Radoway Limited (folosita de Sorin Ovidiu Vintu, in anii trecuti, pentru a controla Realitatea TV).Administrator este Teodor Cezar Camentu. Codruta a declarat la DNA ca la rugamintea unui var de-al sau, Lucov Stefan Bogdan, a preluat partile sociale ale unor firme, Anfrance si Olimp Comex. In 2007, Codruta a cedat partile sociale catre mai multe societati off -shore, printre care Radoway Limited si, totodata, a preluat si partile sociale ale Light System SRL. El a declarat ca nu cunoaste nimic despre achizitionarea Clubului Castel si ca nu stie cu se se ocupa firma.Camentu a declarat ca, in 2006, a fost abordat de catre Bogdan Stefan Lucov si Ionel Popa, care i-au propus sa devina administrator la Light System SRL. El a acceptat propunerea, urmand sa se ocupe de ingrijirea si igienizarea Clubului Castel, lucru care s-a si intamplat, fara a se implica in activitatea firmei.De la momentul vanzarii si pana in ultimii ani, in incinta Palatului Regal si pe terenul aferent au functionat mai multe cluburi de lux, restaurante si alte unitati de alimentatie publica, precum si o piscina la care accesul se facea contra cost. De exemplu, in 2005, intreg imobilul a fost inchiriat cu 100.000 de euro/ an. Dupa anul 2014, imobilul a fost lasat in paragina.