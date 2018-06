Inalta Curte ar putea pronunta astazi sentinta in dosarul de coruptie al fratilor Mazare

DNA: 7 ani pentru Radu Mazare

Acuzatiile procurorilor

Este prima decizie din acest caz si poate fi contestata cu apel la Completul de 5 judecatori. La ultimul termen de la Inalta Curte, pe 7 iunie, doar Alexandru Mazare a fost prezent pentru a-si spune cuvantul final in fata magistratilor, intrucat fratele sau se afla fugit in Madagascar , iar Avraham Morgenstern este in Argentina."Doamna presedinte, doar eu am mai ramas. Sunt constient de valorile intrinseci ale acestui dosar. Postura mea este delicata. (...) Am incredere in Dumnezeu ca mi-a dat parte de un astfel de complet care a facut o cercetare ireprosabila. Sunt socat de cererea procurorului, de sapte ani pentru mine. Inteleg ca Parchetul cere sapte ani, plus doi, doar pe supozitii. Nu am avut vreo discutie cu vreun angajat de la acea banca. Nu sunt dovezi impotriva mea, sunt in acest dosar pentru ca sunt fratele lui Radu Mazare si pentru ca am intrat in politica. Am incredere in acest complet", a declarat Alexandru Mazare.Reprezentantul DNA a solicitat atunci condamnarea fostului primar al municipiului Constanta Radu Mazare la 7 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de luare de mita si 2 ani inchisoare pentru fals in declaratii.Aceleasi pedepse au fost cerute si pentru fostul senator Alexandru Mazare, acuzat de complicitate la luare de mita si fals in declaratii.De asemenea, DNA a cerut ca omul de afaceri Avraham Morgenstern sa fie condamnat la 5 ani de inchisoare pentru dare de mita.Procurorul de sedinta a mai spus ca in cazul lui Radu Mazare se poate aplica un spor de pedeapsa, avand in vedere ca acesta a fugit din Romania si se sustrage procesului penal, dar ca se impune si confiscarea sumei de 175.000 euro primita ca mita.In aceasta cauza, Radu Mazare este judecat alaturi de fratele sau, Alexandru, si de omul de afaceri Avraham Morgenstern. Radu Mazare este acuzat de procurorii anticoruptie ca a luat mita 175.000 de euro de la Avraham Morgenstern - reprezentant al firmei care a construit campusul de locuinte sociale "Henri Coanda" - pentru a o ajuta pe aceasta sa castige licitatia si pentru a mari, ulterior, valoarea contractului.Si fratele primarului Constantei, senatorul PSD Alexandru Mazare, este cercetat in acest dosar pentru luare de mita, dupa ce ar fi primit, si el, bani in contextul favorizarii firmei care a construit campusul de locuinte sociale "Henri Coanda".I.S.