Inculpatii au inceput asaltul la completurile de 3 judecatori. Plangeri penale impotriva sefilor Inaltei Curti

Exclusiv

Pe ce se bazeaza plangerea

Tarcea: A inceput un asalt

Ziare.

com

Sefa Inaltei Curti a declarat ieri ca "mai mult sau mai putin discret" a inceput "un asalt" si asupra completurilor de trei judecatori de la ICCJ, dupa blocajul complet instalat la cele de 5.Sesizarea este facuta impotriva sefilor Inaltei Curti. In paralel, Georgica Giurgiucanu cere Sectiei de contencios-administrativ de la Curtea de Apel Bucuresti sa suspende activitatea completurilor de 3 judecatori. Este o cerere similara cu cea facuta de liderul PSD, Liviu Dragnea, in cazul completurilor de 5 judecatori.Plangerea penala si demersul in contencios-administrativ vin in contextul in care Inalta Curte are stabilit pentru vineri ultimul termen pentru audierea martorilor si inculpatilor in dosarul Retrocedarlor de pe litoral. Pe 17 decembrie, Inalta Curte a stabilit pledoariile finale in acest caz. Procesul este de aproape un deceniu pe rolul instantelor, iar in dosar sunt judecati: fostul primar Radu Mazare, fostul presedinte CJ Nicusor Constantinescu, Cristi Borcea, afaceristul Dragos Savulescu si doi notari. Prejudiciu: 114 milioane de euro.Avocata lui Giurgiucanu, Ingrid Mocanu, a explicat in ce consta exceptia nelegalei compuneri a completului de 3 judecatori de la Inalta Curte."Hotararea pe care s-a bazat constituirea acestui complet este una care, pe de o parte, nu am vazut-o si care, pe de alta parte, din punctul nostru de vedere, nu exista, intrucat nu a fost publicata nicaieri, astfel incat ea nu poate produce efecte juridice. Mai mult decat atat, in lege si in textul Constitutiei, se mentioneaza expres ca nu poate fi facuta compunerea Inaltei Curti din altceva decat prin lege.Asa cum s-a decis si in hotararea care a decis conflictul, dreptul la un proces echitabil este compus si din dreptul ca un complet sa fie constituit impartial, independent si prin tragere la sorti, adica in mod aleatoriu", a declarat Mocanu, citata de Mediafax. In plangerea despre care avocatul spune ca a fost depusa la Sectia pentru anchetarea magistratilor, Georgica Giurgiucanu spune ca cei de la instanta suprema, mai precis conducerea ICCJ, s-ar face vinovati de infractiuni precum fals intelectual si abuz in serviciu.Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, a afirmat, joi, ca "mai mult sau mai putin discret" a inceput "un asalt" asupra completurilor de trei judecatori de la ICCJ.Magistratul a adaugat ca, in masura in care tragerea la sorti reprezinta un element al procesului echitabil, el trebuie aplicat tuturor completurilor de trei, doi si un judecator din tara de la toate instantele.