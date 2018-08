Magistratul care l-a condamnat pe Strutinsky la 7 ani de inchisoare, stupefiat de nivelul coruptiei din "Republica Mazare"

"Comisioanele" de 10%

Ancorat in combinatii

Reducerile la "comisioane"

Afacerile erau discutate in cluburi

Conexiunile lui Strutinsky

"Ascundea urmele infractionale"

Avea o buna reputatie

La sfarsitul anului trecut, Sorin Strutinsky a fost gasit vinovat pentru ca a cerut o spaga de aproximativ doua milioane de euro si a fost condamnat la 7 ani si 4 luni de inchisoare pentru trafic de influenta, fals in inscrisuri sub semnatura privata si spalare a banilor. este cunoscut ca fiind partenerul de afaceri al liderilor PSD Constanta: primarul Radu Mazare si presedintele CJ Nicusor Constantinescu. De altfel, cei trei au fost colegi la Institutul de Marina si au intrat in afaceri in 1990, editand saptamanalul local "Contrast" - transformat in cotidianul Telegraf si apoi in trust de presa.Oficial, Strutinsky este presedintele Soti Cable Neptun SRL si CVM Tomis Constanta. Presa locala a dezvaluit ca Strutinsky este trezorierul celor doi politicieni.Procesul a durat in faza de fond aproximativ doi ani, perioada in care au fost audiati martori, denuntatori si s-au administrat probe. Sentinta a fost data de Tribunalul Constanta, dar milionarul a contestat-o la Curtea de Apel Constanta. Sorin Strutinsky a pledat nevinovat si a contestat acuzatiile procurorilor DNA."Ascunderea dupa oameni de incredere pe care ii controla ferm, eludarea circuitelor financiare si incasarii sumelor de bani personal, ci doar prin firmele controlate de inculpat arata perfectionarea, profesionalismul cu care stia acesta sa facafoarte profitabile pe o retea de relatii cu oameni influenti,", a motivat magistratul de la Tribunalul Constanta.In acest caz, doi oameni de afaceri constanteni - Dorin-Mihai Lazia si Alexandru Papadumitru - au denuntat ca Strutinsky le cerea "comisioane" de 10% din contractele semnate cu autoritatile locale.Un al treilea afacerist a facut denunt sub identitate protejata si a primit numele de cod "Adriana Ciocirlan".Era vorba de contracte incheiate cu Directia Apelor Dobrogea Litoral (DADL), Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime - Constanta (APMC) si Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile - Constanta (CNACN).Interceptarile realizate de procurorii DNA il prezinta pe Strutinsky ca pe un adevarat combinator, bine ancorat in politica, cu relatii in toate partidele si in randul administratiei locale. El oferea chiar reduceri la spaga, pentru a influenta obtinerea de contracte publice.Magistratul citeaza in motivare o parte din interceptari, care au fost folosite de Strutinsky atunci cand discuta cu afaceristii despre influenta sa la nivelul unor directori de institutii.. Mai ai vreo licitatie acum?", "Vorbesc de... mai noi?", "", "A vorbit. Asta e amic cu vice-ministrul de la Fonduri Europene. Eventual...[neinteligibil]...ca mai avem nevoie de confirmare. S-au intalnit", "Ai fost la Daniela?", "Nu poate sau...? Studiaza sau...", "Deci ai fi de acord cu asta si sa esaloneze", "Vorbesc cu ea. Dar Decebal stie?", "El a zis ca nu poate sau Daniela?", "Deci vorbesc cu Dana, dar pe marti sau miercuri pot sa... pentru ca plec la Bucuresti", "","Am promis ca vorbesc si o rezolv da-o...[injura]...", "Si i-ai spus la Dan, da? Am vorbit cu Dan acuma", "Alte probleme nu sunt?", "El doar sa plateasca", "", "Deci n-am probleme", sunt o parte dintre interceparile citate de magistrat in motivare.Atunci cand a fost audiat, judecatorul l-a intrebat pe Strutinsky daca este ceva adevarat in rechizitoriul DNA.Potrivit motivarii, acesta ar fi raspuns: "O parte din cuvinte, fiind in limba romana, sunt adevarate". Judecatorul subliniaza ca acest lucru "".In ceea ce priveste lucrarile de constructii pentru o dana de gabare in Portul Constanta, Strutinsky i-a acordat lui Lazia o reducere, de la 10% la 8%, adica de la 500.000 lei la 400.000 lei: "Intrat zece la opt", "Sunt varza... si atunci asta ce sa-i fac? Trebuie sa fac un ...nu? Deci se duce la patru sute, nu?".La judecata, intrebat de procuror ce inseamna: "", Strutinsky a raspuns ca: "in mod evident noi vorbeam despre sume, iar pentru domnul Lazia putea sa insemne reprezentarea procentuala din niste sume care urma sa le incaseze". Concluzia judecatorului: astfel de "explicatii" vin sa intareasca ideea neasumarii, a nerecunoasterii acuzatiilor.Unul dintre afaceristii implicati in acest caz a povestit ca, atunci cand era convocat la intalniri de catre Strutinsky, in perioada 2012-2013, in barurile Temple si Lake View, in jurul acestuia, la mesele alaturate, era un adevarat pelerinaj al reprezentantilor societatilor comerciale. Pe masura ce milionarul epuiza discutiile cu un comerciant, trecea la urmatorul si tot asa."Locul in care aveau loc aceste discutii nu era unul clasic, la sediul firmei/firmelor, ci in baruri, cluburi, restaurante, cu motivarea ca in toata lumea se discuta afaceri in medii relaxante, aspect care poate fi real, dar", se mai arata in motivarea Tribunalului Constanta.Ancheta DNA a dezvaluit ca Strutinsky era prieten, partener de afaceri sau coleg de loja masonica cu sefii acestor societati locale sau de stat.Tribunalul Constanta a facut un inventar al acestora."Inculpatul Strutinsky Gabriel-Sorin si-a atribuit rolul de adevarat nod de comunicare si influenta, intre factorii decizionali implicati in gestionarea fondurilor banesti alocate proiectelor de dezvoltare din judetul Constanta, fiind bun prieten si partener de afaceri cu primarul municipiului Constanta,si cu presedintele Consiliului Judetean Constanta,, nas de cununie al directorului DADL,(fost angajat la Primaria Constanta), coleg de loja masonica cu directorul CNAPM SA Constanta,(fost angajat la Primaria Constanta), prieten cu directorul CNACN SA Constanta,(fost angajat la Primaria Constanta) acestia fiind, la randul lor, conectati la factorii de decizie din cadrul Ministerului Mediului si, respectiv, Ministerului Transporturilor, prin ministrul Mediului,(fost viceprimar al Constantei) si, respectiv, prin secretarul de stat(fost consilier al primarului Mazare Radu-Stefan, fost membru in consiliul de administratie al CNAPM SA Constanta, fost director la CNACN SA Constanta, trimis in judecata de Directia Nationala Anticoruptie, pentru savarsirea unor fapte de coruptie) ", arata Tribunalul Constanta.Potrivit magistratilor, Strutinsky tinea o evidenta riguroasa a "comisioanelor". Acestea erau tinute scriptic pe mai multe biletele, o parte din acestea au fost gasite la perchezitii."Evidenta operatiunilor chiar pe acel biletel, cu precizareaarata ca inculpatul tinea si o evidenta clasica, straina de tehnica pe care o stapaneste foarte bine, evidenta benefica (sic!) ca principiu, dar curioasa ca efect in a tine ochii curiosilor departe decare trebuiau sa ramana ascunse", scrie judecatorul care a analizat cazul.Judecatorul a aratat ca aceste comisioane, care au fost primite de Strutinsky, erau date prin intermediul unor contracte fictive.La finalul acestui proces, Tribunalul Constanta a constatat modalitatea ingenioasa, elaborata, prin care Strutinsky "ascundea urmele infractionale, dand aparenta de legalitate unor contracte care erau lipsite de continut, in fapt acestea neavand o existenta ca si acte de comert, menirea lor fiind de a ascunde procentul convenit (de multe ori negocierea era condusa de inculpat) cu denuntatorul, procent pe care acesta a acceptat o perioada sa il plateasca, dar care dupa o perioada de timp, prin certificarea necesitatii existentei sale,fapt care se poate sa-l fi determinat sa denunte autoritatilor aceasta practica ilegala de care intelegea inculpatul sa uzeze"."Se mai constata exactitatea cu care urmarea si coordona derularea contractelor fictive, evidenta pe care o avea, discutiile cu denuntatorul, prezentate pe larg mai sus, fiind edificatoare, ca si diplomatia, dar si fermitatea cu care actiona inculpatul, in vederea continuitatii acelor activitati comerciale", a conchis Tribunalul Constanta.Judecatorul a constatat buna reputatie de care se bucura Strutinsky in randul comerciantilor cu mare putere financiara din Constanta si nu numai, "trecerea" pe care o avea la persoanele cu functii decizionale foarte inalte, la nivelul secretarilor de stat, al ministrilor."Influenta nu doar reala, dar deplin credibila pentru comercianti, care stiau cu siguranta ca farasi inteventia inculpatului la persoanele apte a debloca fonduri, a genera si mentine circuitul financiar al contractelor, fie ele si cu bani europeni, des cu bani publici si din fonduri nationale/locale, acele afaceri comerciale fie nu debutau, fie, desi incepute, aveau sanse reduse sa mai fie continuate", motiveaza magistratul.Promisiunile milionarului ar fi fost uneori directe, alteori subintelese, tradate de cuvinte cheie () si ferme ale Strutinsky nu ar fi fost in van, ci se concretizau, "comerciantii stiau acest lucru".Judecatorul arata ca Strutinsky era "un om de cuvant", explicase intarzia eventual cu deblocarea finantarii contractelor, avea o evidenta stricta, stia aspecte de interior in ceea ce priveste circuitul financiar, "era demn de crezare in lumea de afaceri", aspecte faptice, materializate in contracte cu fonduri publice europene sau nationale.