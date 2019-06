Mazare cere incetarea procesului, in care e acuzat de luare de mita, in baza unei chichite din procedura de extradare

Inalta Curte urmeaza sa se pronunte

Cererea a fost facuta la solicitarea avocatilor fostului edil in dosarul campusului social Henri Coanda, proces in care Radu Mazare este judecat ca ar fi primit mita de la afaceristul Avraham Morgenstern.Aparatorii fostului edil sustin ca autoritatile din Romania nu au solicitat omologilor din Madagascar extradarea lui Radu Mazare pentru a fi judecat in acest caz. Asa ca cer incetarea procesului pentru clientul lor."Ne-ar interesa hotararea judecatoreasca a autoritatilor din Madagascar sau actul juridic prin care s-a aprobat extradarea. Vrem sa dovedim ca dl Radu Mazare nu poate fi judecat pentru o alta fapta anterioara extradarii, daca nu a fost mentionata in cererea de extradare.Vrem disjungerea cauzei fata de Radu Mazare si incetarea procesului penal, pentru ca lipseste autorizarea extradarii si in aceasta cauza", au solicitat avocatii.Radu Mazare a fost extradat din Madagascar in baza mandatelor de arestare internationale emise in dosarele "Retrocedarilor de pe litoral" - condamnat definitiv la 9 ani de inchisoare si "Polaris" - condamnat in faza de fond la 9 ani si 10 luni de inchisoare.Prezent in sala de judecata, Radu Mazare a declarat din boxa arestatilor ca este de acord cu pledoariile avocatului sau.Procurorul DNA a explicat ca, intr-adevar, procedura de extradare este pentru alta cauza, dar aceasta practic s-a realizat, "apreciez ca cererea de probatorii nu se justifica si nici disjungerea si nici incetarea procesului penal".Inalta Curte a explicat ca dupa ce vor primi datele de la Ministerul Justitiei se va pronunta pe celelalte solicitari, "sa vedem daca se impune disjungerea si incetarea procesului penal".Procesul continua luni cu audierile a trei martori. Radu Mazare i-a anuntat pe magistrati ca vrea sa participe la audieri si ca o sa dea o declaratie in acest caz la urmatorul termen.In dosarul campusului social Henri Coanda, fostul primar al Constantei Radu Mazare si fratele sau, Alexandru Mazare, au fost achitati in iunie 2018 de Inalta Curte. In acelasi dosar, magistratii l-au achitat si pe afaceristul Avraham Morgenstern.Procurorii DNA au declarat apel, iar cazul se afla pe rolul completului de 5 judecatori de la Inalta Curte.Potrivit rechizitoriului procurorilor, Radu Mazare, in calitate de primar la Constanta, a lansat, la inceputul anului 2011, programul de construire a unor locuinte modulare grupate in Campusul Social "Henri Coanda", aprobat prin hotarare a Consiliului Local Constanta.In acest context, Avraham Morgenstern i-ar fi dat lui Radu Mazare 175.000 de euro, pentru ca acesta sa-i faciliteze castigarea licitatiei pentru contractul de construire a campusului social, in valoare de 40.964.030 de lei fara TVA (circa 10 milioane de euro).Anchetatorii sustin ca, din cei 175.000 de euro, 95.000 de euro au fost transferati in contul personal al lui Radu Mazare si 80.000 de euro in contul pus la dispozitie de fratele acestuia, senatorul Alexandru Mazare, ambele fiind deschise la o banca din Israel."Banii, primiti in mai multe transe, au urmat un circuit ascuns, prin intermediul unor conturi apartinand unor societati off-shore, conturi deschise la banci din strainatate", au scris procurorii in actul de sesizare a instantei.