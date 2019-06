Mazare se plange ca a fost adus cu forta din Madagascar: Un politist si un procuror m-au amenintat inclusiv cu copiii

Procedura

"Nu renunt la aplicarea principiului specialitatii (privind procedura de extradare- n.red.) in aceasta cauza, consider ca mi-au fost incalcate drepturile de ambele state, Madagascar si Romania, in momentul in care am fost adus fortat in Romania,Desi in Madagascar s-au facut presiuni asupra mea, am fost amenintat inclusiv cu copiii. Ca sa imi dau acordul scris ca renunt la orice si doresc sa ma intorc in Romania, nu am facut acest lucru. Am fost amenintat de un ofiter de politie, precum si de procuror", sustine Radu Mazare.Practic, Radu Mazare sustine ca, atunci cand autoritatile din Romania au cerut extradarea sa pentru executarea sentintei definitive din dosarul "Retrocedarilor de pe litoral", nu a fost ceruta extradarea in cazul "Henri Coanda", in care este acuzat ca ar fi luat mita de la afaceristul israelian Avraham Morgenstern.Radu Mazare a fost scos din penitenciarul Rahova si adus la Inalta Curte, deoarece era citat in doua dosare: "Polaris" si "Henri Coanda".In urma cu doua saptamani, avocatul lui Radu Mazare din dosarul "Henri Coanda" a facut o cerere prealabila prin care a aratat ca in legea extradarii se prevede ca persoanele nu ar putea fi cercetate sau judecate in alte cauze decat cea pentru care au fost extradate.Potrivit legii, "persoana predata nu va fi nici urmarita, nici judecata pentru orice alte fapte anterioare predarii", a explicat avocatul fostului primar al Constantei.Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis solicitarea avocatului pentru a se emite o adresa catre Ministerul Justitiei pentru a se comunica documentatia legata de extradarea lui Radu Mazare.