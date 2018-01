Milionarul Strutinsky a cerut ridicarea controlului judiciar: N-am niciun motiv sa plec din tara

Radu Mazare, in Madagscar

Condamnarea cu suspendare

Cazul "Polaris"

Ziare.

com

Sorin Strutinsky este judecat in mai multe dosare de coruptie. Intr-unul din ele, omul de afaceri, considerat trezorierul tandemului Radu Mazare-Nicusor Constantinescu, a fost condamnat, cumulat, la sapte ani si patru luni inchisoare intr-un caz in care a fost cercetat pentru savarsirea mai multor infractiuni, in forma continuata, de trafic de influenta, instigare la fals si spalare a banilor.Milionarul s-a prezentat in fata Completului de 5 judecatori si a cerut magistratilor sa-i ridice controlul judiciar. Strutinsky a aratat ca acest caz a ajus la Inalta Curte deoarece in dosar este judecat si fostul deputat Eduard Martin (PSD), calitatea acesteia atragand competenta instantei. "Vreau sa dezlipiti imaginea mea de pe imaginea lui Radu Mazare, eu sunt afacerist, am firme de condus, unele dintre societati au probleme financiare, unele sunt in indolventa. Am doi copii si sotia este insarcinata cu gemeni. N-am niciun motiv sa plec din tara", a explicat milionarul.Procurorul DNA a precizat ca in acest caz Inalta Curte a emis un mandat de arestare in lipsa in cazul lui Radu Mazare ."Exista un risc ridicat de sustragere de la cercetarea judecatoreasca. Si Radu Mazare a respectat o perioada masurile dispuse, dar apoi a sfidat Inalta Curte", a explicat procurorul anticoruptie. Completul de 5 judecatori urmeaza sa se pronunte astazi in acest caz.Mandatul de arestare pe numele lui Radu Mazare a fost emis la solicitarea DNA, care in cererea trimisa instantei arata: "Constatarile facute de catre organele de politie dovedesc atat conduita generala, guvernata de rea-credinta, a inculpatului in raport cu activitatea de supraveghere exercitata asupra sa, dar si riscul sustragerii acestuia de la raspundere penala prin parasirea teritoriului tarii (faptul ca investigatiile efectuate de catre organele de politie au relevat ca acesta se afla in Republica Madagascar, prezentand relevanta sub acest aspect, al intentiei sustragerii acestuia de la raspundere penala) ".In luna iulie a acestui an, Radu Mazare a fost condamnat de Curtea de Apel Bucuresti la patru ani de inchisoare cu suspendare in dosarul retrocedarilor ilegale de terenuri din Mamaia, dar decizia nu este definitiva. In acest dosar au fost judecati fosti angajati din Primarie sau fosti consilieri locali. Instanta a decis achitarea a 26 de inculpati, ceilalti primind pedepse cu suspendare.In acest dosar, Radu Mazare a fost trimis in judecata de DNA in 28 octombrie 2008, alaturi de 36 de persoane, intre care fosti si actuali functionari din Primaria Constanta si Oficiul de Cadastru, mandatari si notari publici, pentru atribuirea nelegala a unor intinse suprafete de teren intravilan din municipiul Constanta, Mamaia, plaja si faleza. Prejudiciul in aceasta cauza a fost estimat de DNA la aproximativ 114 milioane de euro.Radu Mazare mai este judecat si in alte dosare, acestea aflandu-se pe rolul primei instantei. Astfel, la instanta suprema este judecat un dosar in care fostul primar al Constantei este acuzat ca a primit opt milioane de euro si peste opt milioane de lei de la reprezentantii unor firme pentru facilitarea emiterii unor documente si pentru inlesnirea castigarii unei licitatii sau incheierea unor contracte. In acest dosar, mai sunt judecati fostul deputat PSD Eduard Martin, asociat al SC Polaris M Holding SRL, si mai multi functionari din Primaria Constanta, precum si omul de afaceri Sorin Strutinsky.De asemenea, el este judecat tot la instanta suprema, impreuna cu fratele sau, fostul senator Alexandru Mazare si omul de afaceri Avraham Morgenstern, in dosarul campusului social Henri Coanda din Constanta.