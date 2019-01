Procesul "Retrocedarilor de pe litoral" se termina dupa mai mult de un deceniu: DNA cere 15 ani de inchisoare pentru Radu Mazare

Ziare.

com

"Solicitam condamnarea inculpatului Radu Mazare la o pedeapsa orientata spre maxim. (...) Nu vom cere o pedeapsa de 15 ani, ci una orientata spre cea de 15 ani", a spus procurorul la ultimul termen al procesului. DNA a cerut inchisoare orientata spre maximum si pentru Nicusor Constantinescu, fostul presedinte CJ Constanta.Fostul primar al Constantei, Radu Mazare, a fost condamnat, in acest dosar, in iulie anul trecut, la patru ani de inchisoare cu suspendare. El este acuzat, alaturi de alti functionari, de atribuirea nelegala a unor terenuri, prejudiciul estimat de DNA ridicandu-se la 114 milioane de euro.Decizia instantei a venit dupa noua ani de procese si alte opt amanari consecutive de pronuntare a unei sentinte. In acelasi dosar a fost condamnat si fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, Nicusor Constantinescu, el primind o pedeapsa de trei ani de inchisoare cu suspendare.Alti sapte functionari din cadrul Primariei Constanta au fost condamnati la cate trei ani de inchisoare cu suspendare. Este vorba despre Constantin Racu, Ramona Daniela Dospinescu, Ion Marica, Cristian Talpau, Nora Alina Chirca, Georgica Giurgiucanu si Emil Dragos Savulescu.Ceilalti 24 de acuzati din acest dosar au fost achitati de Tribunalul Bucuresti. Intre acestia se numara si Cristian Borcea.Pe 28 octombrie 2008, Radu Mazare a fost trimis in judecata de procurorii DNA, alaturi de alte 36 de persoane, in legatura cu restituirea si atribuirea nelegala a unor intinse suprafete de teren intravilan din Constanta, Mamaia, plaja si faleza.