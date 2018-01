Radu Mazare a fost dat in urmarire internationala (Surse)

Ziare.

ICCJ a admis, miercuri, cererea DNA de emitere a unui mandat de arestare in lipsa pe numele lui Radu Mazare, dupa ce acesta a incalcat termenii controlului judiciar si a plecat in Madagascar.Radu Mazare este judecat pentru luare de mita, abuz in serviciu si conflict de interese, intr-un dosar in care mai sunt inculpati fostul deputat Eduard Martin si omul de afaceri Gabriel Strutinsky.Pe 30 decembrie 2017, IGPR a anuntat ca Radu Mazare, care se afla sub control judiciar la acea data, nu s-a prezentat la Politia din Constanta pentru semnarea graficului de prezenta, fostul primar informandu-l pe ofiterul de caz ca se afla pe teritoriul statului Madagascar, unde face demersuri pentru obtinerea azilului politic.