Radu Mazare a plecat in Madagascar pentru a cere azil politic

Fostul edil PSD ar fi trebuit sa se prezinte sambata dimineata la sediul politiei din Constanta, una dintre masurile controlului judiciar care este dispus in cazul sau.Numai ca Mazare nu a mers la politie, iar cand agentul care il supraveghea l-a sunat, fostul primar i-a spus ca se afla in Madagascar, acolo unde face demersuri pentru a obtine azil politic, informeaza Digi 24.Iata si comunicatul politiei, potrivit Pro Tv, in care nu este insa mentionat numele lui Radu Mazare:Surse judiciare, citate de News.ro, au transmis ca este vorba despre Radu Mazare si ca acesta ar fi plecat din Romania in ziua de Craciun, adica la doua zile de la precedenta prezentare la politie, la ora 13, cu o cursa catre Paris.- Ulterior, Radu Mazare a confirmat ca a plecat in Madagascar din cauza "statului paralel" si ca se va mai intarce doar cand in Romania "va exista o justitie reala".In urma cu un an si jumatate, acesta spunea ca se angajeaza consultant turistic in Egipt Amintim ca fostul primar al Constantei a fost condamnat la 4 ani de inchisoare cu suspendare, pe 10 iulie, intr-un dosar de retrocedari ilegale Radu Mazare mai este trimis in judecata de DNA in alte trei dosare, in anii 2015 si 2016, pentru infractiuni precum luare de mita, abuz in serviciu, conflict de interese in forma continuata si fals in declaratii.