Radu Mazare cere anularea condamnarii la 9 ani de inchisoare, deoarece procesul s-a judecat cand era fugit in Madagascar

Cererea lui Radu Mazare a fost depusa pe 18 iunie 2019 la Curtea de Apel Bucuresti si a avut primul termen de judecata pe 6 septembrie. Cazul a fost amanat pe 10 octombrie.Potrivit lui Radu Mazare, el a plecat din Romania in decembrie 2017, moment in care Curtea de Apel Bucuresti inca nu motivase condamnarea data in faza de fond a procesului: 4 ani cu suspendare pentru abuz in servicu.Dosarul sau a ajuns la Inalta Curte pe 14 august 2018, iar decizia definitiva, prin care a fost condamnat la 9 ani de inchisoare, a venit pe 8 ianuarie 2019.Chiar si asa, pe 8 mai 2019, el a fost arestat de Interpol in Madagascar, iar la 20 mai 2019 a fost adus in Romania, la solicitarea autoritatilor romane."Statutul meu de rezident in Republica Madagascar, precum si statutul meu de solicitant de azil -- au reprezentat motive temeinice pentru care subsemnatul nu am putut fi prezent la judecarea in faza apelului a dosarului 6536/2/2008 si motiv pentru care judecata apelului s-a desfasurat in lipsa mea," explica Radu Mazare in cererea de chemare in judecata.Fostul primar spune ca a fost condamnat in lipsa, fara a se administra probe noi si fara a fi audiat in acest caz, "Mazare este nemultumit si de faptul ca Inalta Curte nu a motivat decizia de condamnare.," mai sustine fostul edil.De altfel, nemotivarea sentintei il impiedica sa formuleze cai extraordinare de atac si sa se adreseze CEDO in termenul de 6 luni prevazut de Conventia Europeana a Drepturilor Omului, "ceea ce imi incalca in mod extrem de grav drepturile mele fundamentale si verosimilitatea cererii mele de solicitare a statutului de azilant."Radu Mazare precizeaza judecatorilor ca el nu s-a sustras justitiei."Consider ca decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie data in dosarul 6536/2/2008 a fost in mod evident data cu incalcarea flagranta a dispozitiilor Conventiei de la Geneva din 1951 privind statutul refugiatilor.Elementul esential al statutului refugatilor si al institutiei azilului este protejarea fata de intoarcerea intr-un stat in care refugiatul are motive serioase sa se teama de persecutie," conchide Radu Mazare.