Mazare considera ca a fost rapit si sechestrat pentru a fi adus in tara. Va depune plangeri

"S-a terminat si cu extradarea lui, el a fost adus aici si statul roman si-a vazut sacii in caruta, Mazare e in puscarie, urmeaza sa-si ispaseasca pedeapsa si putem sa ne uitam in urma si sa vedem cum s-a realizat procesul de extradare. In opinia lui, a fost sechestrat si rapit, pur si simplu de acolo. (...)Dosarul el nu l-a vazut, nu a vazut niciun mandat si niciun act prin care s-a dispus aducerea lui un act care sa reprezinte un act cu valoare internationala. Escorta nu i-a prezentat decat un fax cu decizia Curtii de Apel privind condamnarea lui, dar pana la acest moment, nu a vazut niciun alt act care sa reprezinte actul de mandat prin care escorta si statul roman l-au adus in Romania", a declarat Mihai Mazare, fratele fostului primar al Constantei.Potrivit sursei citate, Radu Mazare nu a fost audiat de procurorii din Madagascar."Ministrul Justitiei din Madagascar spune ca el a indeplinit o procedura administrativa care, de fapt, nu tine loc unei decizii a instantei asa cum prevede si legislatia din Madagascar. Dar pe ministrul Justitiei din Madagascar nu stiu ce anume l-a determinat sa incalce legea", a mai explicat Mihai Mazare.Fratele fostului primar a mai spus ca avocatii vor depune plangeri in acest sens, pentru a fi evitate situatii precum dosarul deschis privind extradarea din Indonezia a lui Nicolae Popa, in care Laura Codruta Kovesi este inculpat: "Uite ca lucrurile nu au stat asa si s-a descoperit acum. O sa facem niste demersuri in Romania si la instantele internationale nu pot sa le precizez acum".Fostul primar al Constantei Radu Mazare, extradat din Madagascar pentru a-si ispasi pedeapsa de 9 ani de inchisoare cu executare in Romania in dosarul retrocedarilor plajelor, este incarcerat la Penitenciarul Rahova.