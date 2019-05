"Radu Mazare va fi adus astazi la Inalta Curte pentru confirmarea mandatului de arestare"

Ziare.

Atunci cand judecatorii au dat sentinta, ei au decis si "mentinerea masurii arestarii preventive a inculpatului Mazare Radu Stefan".Radu Mazare este incarcerat in Penitenciarul Rahova pentru a-si ispasi pedeapsa de 9 ani de inchisoare, sentita definitiva primita in cazul "Retrocedarilor de pe litoral".Fostul edil a fost incarcerat luni seara la Rahova si a fost plasat in perioada de carantina pentru o perioada de 21 zile.Fostul primar al Constantei a fost dat in urmarire internationala dupa ce, pe 8 februarie 2019, magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie l-au condamnat definitiv la noua ani inchisoare in dosarul retrocedarilor ilegale de terenuri din Constanta, Mamaia, plaja si faleza.I.O.