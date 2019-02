Stelian Ion (USR) ii cere lui Tudorel Toader sa spuna public ce a facut pentru aducerea in tara a lui Radu Mazare dupa condamnarea definitiva

Ziare.

In urma cu o saptamana, Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis definitiv condamnarea fostului primar al Constantei la 9 ani de inchisoare cu executare."Va solicit sa imi precizati ce demersuri ati efectuat pana in prezent pentru extradarea din Republica Madagascar a condamnatului Mazare Radu-Stefan, in vederea executarii pedepsei de 9 ani de inchisoare dispuse prin Decizia penala nr. 32/07.02.2019 pronuntata de ICCJ in dosarul (...) retrocedarilor ilegale din Constanta", se arata in documentul semnat de deputatul Stelian Ion si postat pe pagina de Facebook a USR Constanta.Radu Mazare se afla in Madagascar, unde a fugit in urma cu mai multi ani. El este judecat si in alte dosare si deja e dat in urmarire. Acum, reprezentantii Politiei Constanta au transmis, vineri, ca se fac activitati pentru sesizarea instantei in vederea emiterii unui mandat european de arestare si a unui mandat de urmarire internationala a fostului primar.In prima instanta, fostul primar al Constantei, Radu Mazare, a fost condamnat de Curtea de Apel Bucuresti, in acest dosar, in iulie 2017, la patru ani de inchisoare cu suspendare.El este acuzat, alaturi de alti functionari, de atribuirea nelegala a unor terenuri, prejudiciul estimat de DNA ridicandu-se la 114 milioane de euro.C.B.