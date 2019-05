Un membru CSM reaminteste cum ii ataca Mazare pe judecatori: Vanatoare, dosare politice, hartuiri

"Faptele graiesc de la sine"

Motivul pentru care aceste atacuri sunt lansate ar putea fi descurajarea "organelor judiciare prin generarea unei presiuni publice".Fara a-l nominaliza direct pe Radu Mazare, Mateescu arata cum acesta lansa atacurile mediatice asupra magistratilor, dar ca in final judecatorii au decis definitiv ca faptele sale existau, si ca era vorba de fapte de coruptie."Pornind de la situatia persoanei condamnate aduse in tara pentru ispasirea pedepsei (), as vrea sa facem un exercitiu de memorie. Sa ne aducem aminte cum in trecut persoana condamnata aducea acuzatii magistratilor in aceste dosare finalizate. Acuzatii grave.Cunoasteti discursul: vanatoare, dosare politice, hartuiri, nu imi mai amintesc daca se vorbea atunci despre. Iata, instantele au dispus definitiv condamnari grele.Asadar acele fapte existau (nu erau inventii, etc.) si asta o spun definitiv judecatorii", scrie Bogdan Mateescu.Potrivit membrului CSM, pana la solutionarea definitiva a cauzelor, magistratii nu pot interveni: "Nu pot contesta alegatiile persoanelor, nu se pot apara fata de aceste acuzatii.""Rugamintea mea este sa analizati atent, sa pastrati rezerve in a accepta pur si simplu acest tip de mesaje, iata, faptele graiesc de la sine.Nu avem acces la dosarele instrumentate de magistrati, persoanele impricinate nu au niciun interes sa prezinte probele in acuzare, iar regula in magistratura este competenta si buna credinta", explica Bogdan Mateescu.I.S.