Un proces in lipsa: Cum se deruleaza judecata lui Mazare si Morgenstern, fugiti in Madagascar si Argentina

"Eu sunt inculpatul"

Audierea a durat 10 minute

Acuzatiile DNA

Fuga in Madagascar

Dosarul este pe rolul instantei din aprilie 2016. Radu Mazare este in prezent in Madagascar, iar pe numele sau Inalta Curte a emis un mandat de arestare preventiva in lipsa intr-un alt caz, denumit de presa "Polaris".Morgenstern este arestat in Argentina, dupa ce a fost condamnat definitiv la 8 ani de inchisoare pentru evaziune fiscala, iar instantele din Romania au emis un mandat international de arestare.In sala de judecata a fost prezent astazi doar fratele lui Radu Mazare, fostul senator Alexandru Mazare, care este judecat pentru complicitate la luare de mita si fals in declaratii.Din cei patru martori care au fost citati pentru termenul de astazi, doar unul a raspuns la apel. "Sa pofteasca martorul, dumneavoastra?", a intrebat presedintele completului, aratand spre Alexandru Mazare. "Eu sunt inculpatul!", a raspuns fostul senator.Isabela Culea a fost sef la Departamentul Juridic de la Regia Autonoma "Exploatarea Domeniului Public si Privat" Constanta. Marturia ei trebuia sa lamureasca mai multe detalii despre cum s-a incheiat contractul intre Primaria Constanta si firma lui Avraham Morgenstern."Asupra mea nu s-au facut presiuni. Nu-i cunosc pe inculpati, nici pe Radu Mazare, nici pe Avraham Morgensterb. Este exclus ca vreunul dintre cei doi sa fi luat legatura cu mine", a spus, pe repede-inainte, martorul. Ea a dat detalii tehnice despre caietul de sarcini privind licitatia publica in cazul cartierului Henri Coanda.Audierea a durat aproximativ 10 minute. La urmatorul termen, pe 27 martie, sunt citati martorii care nu s-au prezentat astazi.Alexandru Mazare, Radu Mazare si omul de afaceri Avraham Morgenstern sunt judecati pentru fapte de coruptie privind ridicarea locuintelor sociale din cartierul "Henri Coanda" din Constanta.Potrivit rechizitoriului procurorilor, Radu Mazare, in calitate de primar al la Constanta, a lansat, la inceputul anului 2011, programul de construire a unor locuinte modulare grupate in Campusul Social "Henri Coanda", aprobat prin hotarare a Consiliului Local Constanta.In acest context, Avraham Morgenstern i-ar fi dat lui Radu Mazare 175.000 de euro, pentru ca acesta sa-i faciliteze castigarea licitatiei pentru contractul de construire a campusului social, in valoare de 40.964.030 lei fara TVA (circa 10 milioane de euro).Anchetatorii sustin ca din cei 175.000 de euro, 95.000 de euro au fost transferati in contul personal al lui Radu Mazare si 80.000 de euro in contul pus la dispozitie de fratele acestuia, senatorul Alexandru Mazare, ambele fiind deschise la o banca din Israel."Banii, primiti in mai multe transe, au urmat un circuit ascuns, prin intermediul unor conturi apartinand unor societati off shore, conturi deschise la banci din strainatate", au scris procurorii in actul de sesizare a instantei.In schimbul banilor primiti de la Morgenstern, Radu Mazare a initiat hotarari de consiliu local prin care au fost aprobate diverse etape ale procedurii de achizitie sau prin care a fost favorizata societatea comerciala reprezentata de omul de afaceri.In ce priveste acuzatiile de fals in declaratii, procurorii au stabilit ca, in declaratiile de avere depuse in perioada 2011-2012, Radu Mazare si Alexandru Mazare nu au mentionat conturile personale deschise la unitatea bancara din Israel si nici sumele de bani virate cu titlu de mita de catre omul de afaceri.Fostul primar al Constantei Radu Mazare a plecat in Madagascar la sfarsitul lunii decembrie.Atunci, el trebuia sa se prezinte la Politia Constanta, in cadrul controlului judiciar, dar a transmis ca a plecat in Madagascar, unde face demersuri pentru a obtine azil politic.El sustine, intr-o scrisoare adresata "tuturor autoritatilor interesate din Romania", ca a decis sa ceara azil politic in Madagascar pentru ca este "o tinta politica a statului paralel", iar in Romania nu mai are "nicio sansa sa beneficieze de o justitie corecta, independenta, obiectiva si impartiala". El mai spune ca se va intoarce atunci cand in tara va exista "o justitie reala".