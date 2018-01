Avocatii lui Mazare au cerut oficialilor din Israel sa nu furnizeze date DNA pentru ca "nu se poate avea incredere in autoritatile romane"

De ce a fost blocata comisia rogatorie

Demersurile anchetatorilor erau facute in dosarul in care fostul primar al orasului Constanta, Radu Mazare, este acuzat ca ar fi primit mita 175.000 de euro de la afaceristul israelian Avraham Morgenstern. Potrivit DNA, banii erau pentru ca primarul sa-i faciliteze castigarea licitatiei ce avea ca obiect contractul de construire a campusului social "Henri Coanda", in valoare de circa 10 milioane de euro.Detaliile apar in dosarul in care israelianul Elan Schwartzenberg (51 de ani) a fost trimis in judecata, la inceputul acestui an, pentru complicitate la dare de mita. Cazul se afla pe rolul Tribunalului Bucuresti.Avraham Morgenstern, condamnat definitiv la 10 ani de inchisoare pentru evaziune fiscala, intr-un alt dosar, a fost prins pe 14 decembrie la Buenos Aires (Argentina). Radu Mazare a anuntat la sfarsitul anului trecut ca nu mai revine in tara si cere azil politic in Madagascar; Elan Schwartzenberg este plecat din Romania din 2012, iar pe numele sau instantele bucurestene au emis, in 2016, un mandat international de arestare.Procurorii DNA spun ca Schwartzenberg ar fi actionat "ca un liant" intre mituitor, Avraham Morgenstern, si mituit, Radu Mazare. Mita s-ar fi dat prin intermediul offshore-ul Melici Management (societate inmatriculata in Insulele Virgine, care avea deschise conturi in Liechtenstein) - controlat de Schwartzenberg.Cei 175.000 de euro ar fi ajuns in conturile din Israel ale lui Radu Mazare (95.000 de euro) si ale fratelui sau, Alexandru Mazare (80.000 de euro), acuzat de complicitate la luare de mita. Zeci de stenograme ale unor discutii telefonice pe care Schwartzenberg le avea cu Morgenstern si Mazare dovedesc ca afaceristul era bun amic cu ambii frati.Interceptarile au fost realizate, in 2011-2012, in baza unor mandate pe siguranta nationala. Pentru verificarea conturilor bancare, procurorii DNA au fost nevoiti sa faca sapte comisii rogatorii in mai multe state: Liechtenstein (trei comisii), Cipru, Austria si Israel (doua comisii).Dosarul lui Radu Mazare este judecat din aprilie 2016 la Inalta Curte de Casatie si Justitie, deoarece Alexandru Mazare era senator in acea perioada. Procesul lui Elan Schwartzenberg este judecat la Tribunalul Bucuresti, iar de acolo sunt datele prezentate.In momentul in care procurorii DNA au cerut date privind conturile din Israel ale celor doi frati, avocatii acestora au initiat o procedura de blocare a comisiei rogatorii. Autoritatile din Israel au explicat ca nu pot transmite mai multe informatii solicitate, deoarece avocatii fratilor Mazare le-au prezentat mai multe date. In primul rand era vorba de o decizie a Curtii Supreme, prin care a fost respinsa arestarea preventiva a lui Radu Mazare, faptul ca Alexandru Mazare era senator si a avut imunitate si caProcurorul care a facut ancheta in acest caz, a notat in actul de acuzare ca "este evident ca o astfel de atitudine este explicabila prin rolul important pe care aceste documente il au in dovedirea infractiunilor retinute in cauza".Potrivit unor surse judiciare, procurorii DNA au separat din acest caz alte doua anchete care ii privesc pe fratii Mazare. Prima, in care sunt investigate posibile infractiuni de spalare de bani, dupa ce o parte din sumele aflate in conturile lui Radu si Alexandru Mazare au fost transferate catre fratele lor, Mihai Mazare. Un al doilea dosar investigheaza posibile infractiuni de fals in declaratii cu privire la unele declaratii de avere completate si depuse de Radu si Alexandru Mazare.Rolul lui Schwartzenberg a fost de a garanta "afacerea" care, potrivit procurorilor, seamana cu utilizarea contului escrow in relatiile comerciale. Contul escrow este un depozit colateral care are ca scop principal protejarea participantilor in timpul unor tranzactii comerciale. Principala caracteristica a contului escrow este ca permite depunerea sumelor in favoarea beneficiarului, insa ridicarea acestora este conditionata de indeplinirea unor conditii contractuale.Intr-o convorbire telefonica din martie 2012, Schwartzenberg i-a explicat lui Mazare preferinta pentru utilizarea acestei metode: "Altceva sa-ti spun si cu asta incheiem discutia: Escrow! Eu de cand am invatat sa fac bussines am invatat sa lucrez cu contul escrow".Una din principalele probe din acest caz este factura prin care societatea Shapir Structures SRL a transferat catre Larton Consultants LTD Cipru (unicul asociat al societatii Shapir Structures SRL) suma de 250.000 euro.Potrivit anexei la aceasta factura, suma de 175.000 de euro (din totalul de 250.000 de euro), reprezenta onorariu de succes (success fee) pentru proiectul "Constructii montaj inclusiv a serviciului de proiectare - PT,PAC,DDE - aferent obiectivului de investitii Construire unitati locative modulare in Municipiul Constanta si lucrari tehnico-edilitare aferente - Campus social Henri Coanda - strada Stefanita Voda pentru Zona I" si servicii privind depunerea, verificarea, controlarea si urmarirea ofertei pentru acest proiect.Aceasta suma a ajuns in contul din Cipru al societatii Larton Consultants la data de 17 august 2011.La data efectuarii acestui transfer, autoritatile publice nu demarase inca procedura de licitatie intrucat documentatia de achizitie nu era aprobata si, evident, nici anuntul de organizare a licitatiei nu era inca publicat in SEAP.Practic, desi societatea Shapir Structures SRL doar cunostea, la data de 16 august 2011, ca urma sa fie organizata o licitatie pentru construirea campusului social Henri Coanda, era sigura ca o va castiga, platind la acea data un onorariu de succes pentru castigarea acestei licitatii. Aceasta licitatie a avut loc abia in noiembrie 2011.Totodata, tot pe 16 august, data la care Shapir Structures transfera banii in Cipru cu titlul de comision de succes pentru proiectul Henri Coanda, fostul edil Radu Mazare Radu solicita comisiilor de specialitate din primarie avizarea documentatiei de achizitie.Modul in care Primaria Constanta solutiona cu rapiditate solicitarile in care era implicata firma Shapir Structures reiese si dintr-o convorbire telefonica, dintre Radu Mazare si Decebal Fagadau, actualul primar al orasului Constanta, care pe atunci avea functia de viceprimar.Potrivit interceptarii, din 19 iulie 2011, Mazare se asigura ca Fagadau va raspunde prompt solicitarilor societatii Shapir, arata ca Avraham a facut blocurile "fiindca l-am rugat eu" si solicita ca problema sa fie rezolvata in aceeasi zi, in caz contrar urmand sa se ocupe el de toata directia de Urbanism.Din verificarea site-ului Primariei Constanta a rezultat ca in aceeasi zi a fost emisa autorizatia nr. 1002/19 iulie 2011, solicitata de Morgenstern Avraham, ceea ce demonstreaza eficienta demersurilor primarului.Fagadau: Buna dimineata domn primar!Mazare: Salut! Asta de la urbanism a plecat la Londra cu stiinta ta?Fagadau: Da!Mazare: Da...A.. cine-i tine locul? Io-l am pe domnul Avi aici.Fagadau: Nicoleta Constantin.Mazare: Nicoleta Constantin. Tu te duci la birou, nu?Fagadau: Bineinteles!Mazare: Domnu Avi...Il stii pe domnul Avi?Fagadau: Bineinteles!Mazare: Face drumurile si face blocurile...!Fagadau: Stiu si problema cu cele 3 blocuri care aveau autorizatie, si trebuiesc sparte... s-asa mai departe..Mazare: De ce este o problem asta?De ce...Fagadau: Sincer, mie nu mi se pare o problema.Mazare: De ce in primarii, orice lucru trebuie sa fie o problema?Fagadau: Pai..Mazare: Sau este o problema?!Fagadau: Nu stiu, dar..credeti-ma, ca ma ocup. Daca vine domnu Avi, eu o chem pe Nicoleta si rezolv. Mi-a zis ieri si dl. Marica.Mazare: Dar stii cum trebuie rezolvata? De urgenta. Ca omul asta a facut blocurile fiindca l-am rugat eu, ca sa nu stam in cacat!Fagadau: Stiu, stiu...Mazare: Da?Fagadau: Si pierde bani!Mazare: Da, el pierde bani, eu pierdeam imagine...Fagadau: Vreau sa va zic..Mazare: Si daca eu nu mai eram, nu mai era nici Nicoleta, nici Nicoleta...Fagadau: Corect!Mazare: Nici.. baga-mi-as (cuvant obscen) -n ei de functionari ca tot ce vreau sa fac, nu pot, nu se poate face! (n.n. cei doi vorbesc concomitent)Fagadau: Vreau sa va zic ca am exact aceeasi senzatie o am si eu. La ce este pentru noi, pentru primarie, trecem prin toate furcile caudine, am devenit mai catolici decat Papa, la achizitii directe de 5 mii de euro, facem 10 mii de proceduri. Dana Nan stramba din nas, ca si, ca si cum ar fi lucrarile lumam, d- acasa, nu pentru noi!Mazare: Nu stiu...Fagadau: Deci exact aceeasi atitudine o am si euMazare: In hartiile alea... O chemi sa rezolve problema astazi, ca daca nu, ma ocup eu personal de toata directia de Urbanism.. si de toate autorizatiile pe care le dau! Adica de ei, personal, ma!mai exact...Fagadau: El mai bine asa, da domnule primar!Mazare: Da?Fagadau: Da, da! Bine...Mazare: Bine, deci vine mister Avi la tine, da?Fagadau: Da!Mazare: (n.n. vorbeste in engleza "Of time a deputimeer, mister Fagadau?") Ok!Bine, merci!In plus, Mazare a avut doua intalniri cu Morgenstern: 19 octombrie 2011, in Constanta, acasa la primar, si in data de 2 noiembrie 2011, in Bucuresti, intr-un club de langa Ambasada Chinei. La cea de-a doua a participat si Schwartzenberg. Ambele intalniri au avut loc inainte ca licitatia sa fie "castigata" de firma lui Morgenstern."Ma voi duce la un show de televiziune pe la ora 18.00, voi termina pe la ora 19.00 (..) Dati-mi... Sunati-ma pe la ora 20.00 si va voi spune unde voi fi si veti veni sa discutam, dar doar cinci minute pentru ca voi fi cu cineva, cu niste fete", ii spunea Mazare la un moment dat lui Morgenstern.Afaceristul voia sa se vada cu primarul pentru a-i solicita marirea contractului, lucru care s-a si intamplat. In paralel, Morgenstern discuta cu asociatii sai, care-l informasera ca trebuiau mai multi bani: "E mai mult decat mi-am imaginat, e mult mai mult... Acum consider ca lipsesc de fapt cel putin 400.000 euro".Astfel, pe 2 noiembrie 2011, Morgenstern l-a contactat pe unul dintre subordonatii sai in cadrul societatii Shapir Structures, pe care l-a informat ca a vorbit cu Mazare, cu care a stabilit sa se intalneasca a doua zi, la Bucuresti. Angajatul i-a transmis lui Morgenstern ca ceea ce trebuie sa rezolve, in urma acestei discutii cu primarul, este ca suma stabilita in contract trebuie marita, ca, altfel, nu isi mai recupereaza banii pentru cheltuielile facute si ca ca va mai avea nevoie de cel putin 200.000-300.000 de euro, pentru pregatirile prealabile lucrarilor.Morgenstern: Bun, acum te aud. Am convenit cu el maine la Bucuresti.Angajat: Ok. Am inteles. Dar ceea ce trebuie sa discuti cu el...Morgenstern: Da.Angajat: Despre posibilitatea de a mari suma din contract...Morgenstern: Da?!Angajat: Daca nu, atunci nu vom avea bani pentru a primi inapoi cheltuielile si poate chiar si mai rau de atat, deoarece acum se stabilesc cantitati reale, nu prelungiri...Morgenstern: Da...Angajat: Nu estimativ si atunci o sa iasa si mai mult. Daca iei fiecare metru patrat lucrat si pentru toate chestiile astea, pentru care sunt bani, dar pentru noiembrie o parte va fi gata si, sa spunem cantitatile, in sine, cu sumele stabilite prin contract, asta nu reprezinta o problema, vor intra.Morgenstern: Bun.Angajat: Tu ai nevoie minim, dupa parerea mea, 200.000 - 300.000 euro care sa fie pentru organizare...Morgenstern: Da.Angajat: Din cauza ca acolo avem un usor deficit... Semnam un contract, dar nu ne ocupam.Morgenstern: In actualul contract lipsesc 300.000 euro?Angajat: Mai putin... Hai sa zicem 300.000, da!Morgenstern: Sa fie inca 300.000 si sa modificam (?) contractul. Bun. Ce altceva mai doresti, Micky?Angajat: Asta e principalul. Asta e esentialul.Intr-o discutie din aceeasi data, Morgenstern este contactat de catre acelasi angajat, care-l informeaza ca s-a documentat mai bine, iar situatia este mai grava decat credea, asa ca va fi nevoie sa solicite marirea sumei din contract cu cel putin 400.000 de euro. Interlocutorul il intreaba daca a ramas stabilit sa se intalneasca cu primarul a doua zi, la ora 10:00, dar Morgenstern i-a explicat acestuia ca se va intalni in aceeasi seara.Angajat: E mai mult decat mi-am imaginat, e mult mai mult... Acum consider ca lipsesc de fapt cel putin 400.000 euro.Morgenstern: Ok.Angajat: E mult mai aproape de realitate.Morgenstern: Ok.Angajat: Bun. Maine dimineata poate voi fi si mai precis, dar... Pana la zece ai spus, nu-i asa?Morgenstern: Nu! Nu! In seara asta.Angajat: A, asta-seara?!Morgenstern: Da.Angajat: Bine c-am sunat. Cu 400 poti merge sigur.Morgenstern: Ok.Potrivit datelor de la Tribunalul Bucuresti, la sfarsitul lunii decembrie 2016, Schwartzenberg a depus la dosarul cauzei o declaratie notariala prin care si-a exprimat pozitia in legatura cu acuzatia DNA.El sustine ca banii transferati de el fratilor Mazare nu au legatura cu proiectul Henri Coanda. El a aratat caulterior explicand ca banii transferati au avut ca titlu restituirea unui imprumut fata de Radu Mazare preluat de Elan Schwartzenberg de la un cetatean grec, Skantzikas Ioannis.El a aratat ca banii primiti de la societatea Larton Consultants reprezinta contravaloarea serviciilor de consultanta oferite de Emilian Schwartzenberg acestei societati in mai multe tari, inclusiv Romania. "Le-am vandut terenuri, i-am ajutat in exploatarea unor cariere de piatra si consultanta in domeniile anterioare", arata israelianul.De cealalta parte, Morgenstern, in declaratia sa de la DNA, potrivit actelor depuse la Tribunalul Bucuresti, a afirmat ca societatea Melici Management nu a furnizat vreun serviciu in baza relatiei contractuale cu Larton:Intrebare: Care au fost serviciile oferite de Elan Schwartzenberg?Raspuns: Elan Schwartzenberg a cautat pentru firma Larton diverse proiecte in Europa, cum ar fi in Romania, Ucraina, Serbia.Intrebare: Ce proiecte a gasit Elan Schwartzenberg in Romania?Raspuns: Nu a gasit niciun proiect in Romania.Intrebare: Ce proiecte a gasit Elan Schwartzenberg in Ucraina?Raspuns: Nici in Ucraina nu mi-a dat niciun proiect. Elan Schwartzenberg nu a furnizat societatii Larton niciun proiect. In baza relatiilor contractuale dintre firma Larton si firma Melici, aceasta din urma firma nu a furnizat nimic firmei Larton, rezultatul a fost zero. In relatiile contractuale intre firmele Larton si Melici, Melici avea o obligatie de diligenta.Intrebare: Firma Melici a demonstrat ca a facut diligente pentru a gasi proiecte firmei Larton?Raspuns: Nu cunosc, eu stiu activitatea firmei Shapir, si nu a lui Larton. Presupun ca despre afaceri stie directorul Larton din Cipru, al carui nume nu mi-l amintesc.