Primaria Constanta vrea sa recupereze prejudiciul de 114 milioane de euro din dosarul Mazare, desi nu s-a constituit parte civila in proces

Decizia Consiliului vine dupa ce Inalta Curte a constatat ca statul roman si orasul Constanta nu s-au constituit parte civila in acest proces. "Constata ca persoanele vatamate - Statul Roman, prin Ministerul Finantelor Publice, si Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Constanta - nu s-au constituit parti civile in cauza".Miza principala a dosarului au fost terenurile din centrul Constantei si din statiunea Mamaia, despre care instanta a decis ca au fost retrocedate fraudulos. Este vorba de un prejudiciu in valoare de aproximativ 114 milioane de euro, dintre care 77,77 milioane de euro in dauna statului si 36,16 milioane de euro in dauna orasului Constanta.Inalta Curte a decis anularea improprietaririlor din epoca in care Radu Mazare era primar al orasului Constanta si ca "Ministerul Finantelor Publice, ca reprezentant al statului roman, si Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Constanta vor intreprinde, in conditiile legii civile, demersurile necesare pentru a intra in posesia bunurilor in privinta carora s-a restabilit situatia anterioara".Referindu-se la votul acordat de consilierii locali in cadrul sedintei de vineri, Decebal Fagadau a declarat intr-o conferinta de presa ca nu este necesar sa astepte comunicarea de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, astfel ca a initiat procedurile pentru punerea in aplicare a deciziei de recuperare a prejudiciului imobiliar stabilit in procesul retrocedarilor ilegale din Constanta, scrie Agerpres. "Am vazut ca este un subiect fierbinte, am publicat pe site-ul Primariei cele 12 dispozitii ale ICCJ, integral. Ne dorim un proces transparent, clar, sigur. Hotararea va naste situatii complicate si punerea ei in aplicare trebuie facuta de specialisti, astfel ca am completat echipa din aparatul de specialitate. Asigur ca, in mandatul meu, procesul va fi unul transparent.Am luat masuri imediate si am informat Camera Notarilor Publici despre terenurile din dispozitii. Am informat Oficiul de Cadastru, Directia de Urbanism cu privire la interdictia de a emite autorizatii referitoare la aceste terenuri.Constantenii sa stie ca orasul este gestionat de specialisti. Toata situatia mea patrimoniala este verificata si reverificata, toate sunt la vedere. Nu am nimic sa-mi reprosez, nu am nimic de ascuns. Inteleg ingrijorarea constantenilor cu privire la onestitatea actualului primar, dupa o hotarare de condamnare a fostului primar.N-am facut nimic ilegal, am dat toate detaliile de la cine am cumparat, cui am instrainat. Evident, imi doresc sa-mi mearga bine, din pacate nu sunt om abil in afaceri, doar familia e bogatia mea", a declarat Decebal Fagadau.In context, primarul Constantei a mai precizat ca, daca vor fi contestatari ai demersurilor intreprinse pentru recuperarea patrimoniului instrainat ilegal, primaria va actiona in instanta."Primaria isi va inscrie dreptul de proprietate la Oficiul de Cadastru si, daca vor fi persoane care se vor opune, ne vom indrepta in instanta", a subliniat Fagadau.