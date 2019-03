Radu Mazare contesta din Madagascar sentinta definitiva la 9 ani de inchisoare

Cine sunt cei care fac contestatia

Fostul edil Radu Mazare, Paraschiva Barbu, Laurentiu Horatiu Dima si sotii Carmen si Marius Puscasi au depus astazi oin dosarul "Retrocedarilor de pe litoral"."Cauza se afla in procedura de camera preliminara. Primul termen de judecata urmeaza a fi alocat ulterior", se arata pe site-ul Inaltei Curti. Printre cei patru condamnati care se plang de decizia din acest dosar se numara un evaluator si mai multe persoane interpuse in lantul achizitionarilor de drepturi litigioase.a analizat pentru ce infractiuni au fost gasiti vinovati si ce pedepse au primit:fost primar al Constantei: 9 ani de inchisoare pentru abuz in serviciu si constituire a unui grup infractional organizat. Instanta a constatat ca infractiunea de fals intelectual este prescrisa., evaluator agreat de Primaria Constanta: 6 ani de inchisoare pentru complicitate la abuz in serviciu si asociere pentru savarsirea de infractiuni. Instanta a constatat ca infractiunea de complicitate la fals intelectual este prescrisa., interpus pentru cumparatorii terenurilor: 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru complicitate la abuz in serviciu si asociere pentru savarsirea de infractiuni., cesionar cumparator de drepturi litigioase: 3 ani de inchisoare pentru complicitate la abuz in serviciu si asociere pentru savarsirea de infractiuni. Instanta a constatat ca mai multe infractiuni s-au prescris: fals intelectual, uz de fals si instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata., cesionar cumparator de drepturi litigioase: 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru complicitate la abuz in serviciu si asociere pentru savarsirea de infractiuni. Instanta a constatat ca mai multe infractiuni s-au prescris: complicitate la fals intelectual, uz de fals si instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata.