Extradarea lui Radu Mazare se va face in regim de urgenta: Birchall are doua zile sa traduca 600 de pagini

Extradarea

Procesul din Madagascar

Ziare.

com

"Confirm ca astazi 10 mai, la ora 13, Ministerul Justitiei a primit de la Curtea de Apel Bucuresti si ICCJ documentele prin care s-a constatat indeplinirea conditiilor legale pentru a se solicita extradarea lui Radu Mazare", a declarat Birchall.Oficialul MJ a explicat care este cadrul legal al extradarii in acest caz, facand trimitere la mai multe conventii internationale.Potrivit ministrului interimar al Justitiei, cadrul legal care va fi aplicat este urmatorul: "Conventia Natiunilor Unite impotriva criminalitatii transnationale organizate, semnata la Palermo, in anul 2000, ratificata prin legea 365/2002. Conventia Natiunilor Unite impotriva coruptiei.(...)Republica Madagascar este parte la ambele conventii. In ceea ce priveste cadrul legal intern, acesta este reprezentat de titlul 2 din legea 302 din 2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, colaborata cu dispozitiile Codului de Procedura Penala al Romaniei".Ea a subliniat ca la Ministerul Justitiei se va lucra non-stop, pentru ca dosarul este foarte mare si trebuie tradus in timp record."Am dispus ca in baza documentelor primite sa inceapa la Ministerul Justitiei, in regim de urgenta, procedurile pentru formularea cererilor de extradare.... Avem un dosar cu peste sase sute de pagini, care trebuie traduse de un traducator autorizat, intr-un timp extrem de scurt, avand in vedere durata arestului provizoriu (6 zile) dispus de autoritatile din Madagascar, termen care a inceput sa curga din data de 8 mai.Practic, Ministerul Justitiei are la dispozitie cel mult doua zile de lucru pentru a putea trimite in termen dosarul cu cererea de extradare", a mai spus ministrul interimar al Justitiei.Radu Mazare a fost prins de autoritatile din Madagascar, in urma cu doua zile, dar a fost retinut doar pentru sase zile.Decizia de extradare este formulata, conform legii, pe baza deciziei definitive pronuntate in luna februarie de Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin care Radu Mazare a fost condamnat la noua ani de inchisoare pentru acuzatii de falsificare a unor documente si de abuz in serviciu, in legatura cu retrocedarea unor suprafete insemnate de terenuri in Constanta si Mamaia, la inceputul anilor 2000.Acest caz este cel care va fi inaintat autoritatilor din Madagascar.Acolo, conform legislatiei locale, trebuie sa se desfasoare un nou proces in cursul caruia un judecator local va analiza documentele puse la dispozitie de Romania. Ar putea solicita si altele, caz in care trebuie sa faca o cerere in acest sens, potrivit Digi24.Avand in vedere ca nu exista un tratat bilateral de extradare a persoanelor semnat intre Romania si Madagascar, legislatia de acolo prevede ca o astfel de procedura se poate derula in baza unei intelegeri reciproce si in baza bunei cooperari intre cele doua state. Asteptam, asadar, sa vedem cum se va derula acest proces.