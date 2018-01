Consulul Madagascarului: Azil politic la noi nu exista. Romania are mijloace pentru a-l repatria pe Mazare

Ziare.

com

Nu numai ca statul de pe coasta estica a Africii nu ii poate oferi protectie lui Radu Mazare, dar Romania ar avea chiar parghiile legale de a-l aduce pe acesta in tara, apreciaza Serge Rameau."Nu a venit la noi ca sa ceara o viza. Nici nu a venit personal la ambasada. A trimis pe cineva, o prietena a lui, cu un dosar la ambasada Romei, ca sa ceara un aviz de expatriere. Azil politic la Madagascar nu exista. Nu e prevazut, nu este niciun cadru. Poti veni la Madagascar si cu o viza de 30 de zile transformabila si sa ceri sedere cu anumite scopuri. Dar in niciun caz nu exista azil politic.Cum am aflat eu, dar nu stiu daca e adevarat, ca spune ca daca e pus in Romania in inchisoare o sa fie omorat si de asta cere azil politic in Madagascar. Este un cadru juridic intre Franta si Madagascar care s-a extins si la Uniunea Europeana. Iar Romania facand parte din UE poate prin acest cadru juridic sa actioneze niste legi ca sa poate sa trimita cerere de aducere", a precizat Serge Rameau pentru Antena 3 Radu Mazare a plecat din tara de Craciun cu un avion care avea ca destinatie Parisul. Acesta a incalcat prevederile controlului judiciar si a anuntat din Madagascar ca nu se va mai intoarce in Romania.Ulterior, avocatul familiei a precizat ca a plecat in Madagascar si Alexandru, fratele lui Radu Mazare. Acesta ar urma sa se intoarca insa in tara pe 10 ianuarie.Mai multi oameni de afaceri au reusit sa insele vigilenta oamenilor legii si sa fuga din tara, in ultimii ani.Printre acestia se numara Sebastian Ghita. Desi era filat, fostul deputat a reusit sa scape de politie in noaptea de 19 decembrie 2016 si sa plece din tara. A fost arestat la Belgrad in aprilie 2017 si nu a fost inca extradat in Romania.Si omul de afaceri Puiu Popoviciu a disparut in vara anului trecut dupa ce fusese condamnat la 7 ani de inchisoare. A fost retinut la Londra si eliberat apoi pe cautiune. Pana la aceasta data nu a fost extradat in Romania.