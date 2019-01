ICCJ a eliminat 5 interceptari facute de SRI dintr-un dosar al lui Radu Mazare. Cum isi explica magistratii decizia

Ziare.

Iata cum au motivat magistratii eliminarea probelor din dosarul lui Mazare., au precizat magistratii instantei supreme, in motivarea deciziei de achitare a lui Radu Mazare.Fostul primar al Constantei a fost achitat in prima instanta, de ICCJ, in luna iunie 2018, in dosarul locuintelor sociale, aceeasi masura fiind pronuntata si pentru omul de afaceri Avraham Morgenstern.In motivarea deciziei de achitare, magistratii spun ca judecatorul de camera preliminara a constatat legalitatea administrarii probelor si a efectuarii actelor de urmarire penala, implicit si a interceptarilor telefonice, insa decizia CCR a venit dupa acel moment., mai spun judecatorii.De fapt, s-au eliminat cinci interceptari din dosar care, potrivit motivarii, oricum nu dovedesc spusele procurorilor privind faptele pe care inculpatii le-ar fi savarsit:Totodata, Completul de 3 judecatori (Simona Nenita, Anca Alexandrescu si Daniel Gradinaru) care a pronuntat solutia mai vorbeste in motivare si despre o constatare tehnico-stiintifica ceruta de procuror in timpul urmaririi penale. Aceasta constatare a fost efectuata de catre specialistii din cadrul UM 0232 Bucuresti care trebuiau sa analizeze caracteristicile fizico-chimice ale substantelor prezentate pe un document din dosar, precum si identificarea echipamentelor de imprimare si a instrumentelor de scriere pe document, in vederea stabilirii daca a fost intocmit o anumita data.Si raportul acesta a fost inlaturat, pe motiv ca SRI nu are astfel de competenta., mai spun magistratii.Va reamintim ca magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) au decis, in luna iunie 2018, sa-l achite pe Radu Mazare pentru luare de mita si sa-i dea fostului primar de la Constanta o amenda de 5.000 de lei. Si fratele acestuia, Alexandru Mazare, a fost achitat pentru complicitate la luare de mita, si in cazul acestuia fiind dispusa o amenda penala de 5.000 de lei. Decizia nu e definitiva. Instanta suprema a dispus achitarea si in cazul omului de afaceri Avraham Morgenstern pentru dare de mita.Mazare este acuzat de procurorii anticoruptie ca a luat mita 175.000 de euro de la Avraham Morgenstern - reprezentant al firmei care a construit campusul de locuinte sociale "Henri Coanda" - pentru ca sa-l ajute pe acesta sa castige licitatia si pentru a mari, ulterior, valoarea contractului. Si fratele fostului primar al Constantei, Alexandru Mazare, este cercetat in acest dosar pentru luare de mita, dupa ce ar fi primit, si el, bani in contextul favorizarii firmei care a construit campusul de locuinte sociale "Henri Coanda".Fostul primar al Constantei se afla, potrivit ultimelor date, in Madagascar, aparatorii lui Radu Mazare depunand pe 10 mai, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, certificatul de solicitare de azil in Madagascar emis pe numele fostului edil, documentul fiind valabil un an de zile.