ICCJ decide pe 10 ianuarie cand discuta cazul lui Mazare

Potrivit surselor citate, DNA a cerut emiterea unui mandat de arestare in lipsa pe numele lui Radu Mazare, in cadrul unui proces in care fostul edil este judecat pentru luare de mita, abuz in serviciu si conflict de interese, in care mai sunt inculpati fostul deputat Eduard Martin si omul de afaceri Gabriel Strutinsky.Termenul in acest proces era stabilit pentru 23 ianuarie, insa instanta ar putea decide pe 10 ianuarie daca judeca mai repede cererea procurorilor.Pe 30 decembrie, IGPR a anuntat ca Radu Mazare, care se afla sub control judiciar, nu s-a prezentat la Politia din Constanta pentru semnarea graficului de prezenta, fostul edil informandu-l pe ofiterul de caz ca se afla pe teritoriul statului Madagascar, unde face demersuri pentru a obtine azil politic."Conform procedurii, politistii constanteni au sesizat Inalta Curte de Casatie si Justitie. Mentionam ca masura privind controlul judiciar nu prevedea interdictia de a parasi tara. Pe toata perioada existentei masurii preventive a controlului judiciar, politistii nu au constatat incalcari ale obligatiilor impuse", mentiona IGPR.Radu Mazare a fost trimis in judecata in mai multe procese. Intr-unul dintre aceste dosare, care vizeaza retrocedari ilegale de terenuri, el a fost condamnat, in prima instanta, la 4 ani inchisoare cu suspendare.