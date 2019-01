Procurorii DNA cer pedeapsa maxima pentru Radu Mazare: 12 ani de inchisoare, intr-unul dintre dosarele de coruptie

Ziare.

Instanta suprema a finalizat judecarea acestui dosar iar la ultimul termen al procesului, desfasurat vineri, procurorul de sedinta a solicitat condamnarea inculpatilor din acest dosar la pedepse spre maximul special prevazut de textele de lege pentru infractiunile comise.In cazul lui Radu Mazare, procurorul a explicat ca acesta este acuzat de trei infractiuni de luare de mita. Printre altele, Mazare a solicitat si a primit un milion de euro de la trei firme pentru a le facilita emiterea unor documente sau acordarea unor contracte din bani publici.Reprezentantul DNA a mai declarat ca Mazare este acuzat de o infractiune de conflict de interese in legatura cu incheierea, de catre Primaria Constanta, a 12 contracte cu Neptun TV, precum si de o infractiune de abuz in serviciu, prin facilitarea incheierii contractului de salubrizare cu firma Polaris la un pret supraevaluat.Radu Mazare a fost trimis in judecata de DNA in decembrie 2015 pentru luare de mita, abuz in serviciu si conflict de interese. Mazare a parasit teritoriul Romaniei in decembrie 2017 si a anuntat ca cere azil politic in Madagascar.In acelasi dosar, sunt judecati fostul deputat Eduard Martin, actionar la compania Polaris M Holding SRL, acuzat de dare de mita si complicitate la abuz in serviciu, precum si omul de afaceri Gabriel Strutinsky, pentru savarsirea a trei infractiuni de complicitate la luare de mita.Potrivit DNA, in perioada 2006 - 2009, Radu Mazare, beneficiind de ajutorul lui Sorin Strutinsky, a solicitat peste 2 milioane euro, din care a primit un milion de euro si 2.472.303 lei, de la reprezentantii a doua societati comerciale, in scopul facilitarii emiterii documentatiilor de urbanism pentru proiecte imobiliare de tip mall, pe care aceste firme intentionau sa le dezvolte in Constanta.Sumele de bani au fost transferate sub forma unor contracte de publicitate fictive incheiate de reprezentantii societatilor respective cu o firma controlata de Radu Mazare atat direct, cat si prin intermediul lui Strutinsky. Acesta din urma a transmis solicitarea lui Mazare catre reprezentantii societatilor respective si a semnat contracte fictive de publicitate intre acele societati si o firma pe care el o administra.DNA mai spune ca, in perioada 2008 - 2014, Radu Mazare, cu ajutorul lui Strutinsky, a primit de la firma Polaris M Holding SRL, al carei asociat si administrator in fapt era Eduard Martin, peste 7 milioane de euro, pentru ca a asigurat acestei companii castigarea unei licitatii organizate de Primaria Constanta pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a orasului.In anul 2008, intre Polaris M Holding SRL si primaria condusa de Radu Mazare a fost incheiat un contract avand ca obiect delegarea serviciului de salubrizare pentru o perioada de 25 de ani si un act aditional la acest contract prin care valoarea acestuia a fost majorata nejustificat cu 10 milioane de lei.Conform DNA, si in acest caz, mita a fost primita intr-o maniera identica, prin intermediul unor contracte de publicitate fictive incheiate intre Polaris M Holding si aceeasi firma controlata de Mazare si Strutinsky. Suma totala achitata in baza acestor contracte a fost, conform calculelor expertului desemnat, de 33.987.771 lei.DNA mai arata ca, urmare a incheierii acestui contract, a fost produs Primariei Constanta un prejudiciu de 200.213.248 lei, iar principalul raspunzator pentru nerespectarea prevederilor legale si crearea acestui prejudiciu a fost Radu Mazare.